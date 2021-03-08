快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／47歲一朗模擬賽秀「選球眼」 水手教頭虧他「退化囉」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
已退役的鈴木一朗在模擬賽拎起棒子練打。 美聯社
已退役的鈴木一朗在模擬賽拎起棒子練打。 美聯社

47歲的鈴木一朗，拎著球棒走上打擊區，戴起手套跑向右外野，這樣的畫面今天在水手隊春訓基地上演，他在模擬賽上場，聚焦球員、記者目光，他在敲出「自認的高飛犧牲打」後搖搖頭走下場，總教練瑟維斯（Scott Servais）拍拍他的肩膀說：「畢竟都退休兩年了啊！」

一朗在2019年打完開幕戰後榮退，轉任特助兼教練，今天水手基地進行模擬賽，球團鏡頭從一朗準備走向場內就開始一路拍攝，面對陣中一號先發岡薩雷茲（Marco Gonzales）的投球，他在放掉一顆偏高球後，誇讚自己「選球眼」，引起場邊一陣笑聲。

一朗隨後出棒打成高飛球，他一邊跑壘一邊說「高飛犧牲打，可能吧！」又掀起一陣笑聲，他搖搖頭走下場，瑟維斯上前拍拍他，「都兩年了啊！」

48歲的卡麥隆（Mike Cameron），今天也在模擬賽出賽，鎮守中外野，兩名外野手合計95歲。

「一朗今天很早就去打擊籠練打，所以我知道他要上去打。」 瑟維斯表示，「他們兩人都是水手傳奇球星，他們與我們的年輕球員一起練習，他們也很樂在其中。」瑟維斯也虧：「他們還是很棒，只是揮棒速度不如以前囉！」

在模擬賽對上一朗，岡薩雷茲說：「我是希望當成比賽在投，但當一朗走進來，畫風就突然變了。」他坦言，自己實在忍不住想笑，「這可能是我唯一一次帶著笑容在投球吧！」他也誇讚一朗渾身充滿對棒球的能量。

水手 鈴木一朗

延伸閱讀

MLB／「過去與未來相見歡」一朗與水手潛力股傳接球吸睛

MLB／住家蓋投手丘維持訓練 教頭稱一朗功力比所有教練都好

MLB／史上投球動作古怪投手 野茂英雄被喻為魔術師

日職／遭強襲球擊中影響節奏 陳偉殷挨轟滿貫砲吞敗

相關新聞

MLB／47歲一朗模擬賽秀「選球眼」 水手教頭虧他「退化囉」

47歲的鈴木一朗，拎著球棒走上打擊區，戴起手套跑向右外野，這樣的畫面今天在水手隊春訓基地上演，他在模擬賽上場，聚焦球員、...

MLB／大谷的高飛犧牲打 天使教頭認證「像全壘打」

天使今天以6：2擊敗水手隊，「二刀流」大谷翔平持續有好表現，帳面是2打數1安打、有1分打點，但總教練麥登（Joe Mad...

MLB／達比修各種球路三振秀 指叉球是野茂傳授

34歲日籍投手達比修有改穿教士隊球衣後，今天在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆出4次三振，最快球速飆到96英里...

MLB／張育成敲安貢獻打點 開季26人名單預測沒有他

印地安人今天在春訓熱身賽出戰運動家隊，台將張育成先發上陣，單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點，印地安人終場以4：9吞敗。

二刀流大谷再次啟動 三大關鍵決定能否成功

大聯盟春訓熱身賽在上週正式展開。新一季最受矚目的焦點之一——大谷的二刀流能否成功再啟馬上就出現一個令人滿意的答案。過去六年中僅有130位打者能夠擊出超過460英呎的超大號全壘打，也只有124名投手能投

MLB／印地安人又有球員違反防疫規定 自首後被送回家

印地安人隊再傳違反防疫規定，兩位野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、雷耶斯（Franmil Reyes）因外出剪髮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。