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MLB／張育成敲安貢獻打點 開季26人名單預測沒有他

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
春訓熱身賽印地安人出戰運動家隊，張育成單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點。 美聯社
春訓熱身賽印地安人出戰運動家隊，張育成單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點。 美聯社

印地安人今天在春訓熱身賽出戰運動家隊，台將張育成先發上陣，單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點，印地安人終場以4：9吞敗。

張育成此役擔任先發第3棒、三壘手，第1打席敲出游擊方向滾地球出局，第2打席吞下三振，在前兩打席無功而返後，印地安人第6局的4分大局，張育成也繳出貢獻。

賀吉斯（Austin Hedges）第6局先敲出陽春砲掀起反撲，印地安人接續以1安打、1失誤進占一、二壘，張育成在此時敲出安打、帶有1分打點，他隨後也靠滾地球推進、投手暴投回到本壘得分。

張育成在熱身賽出賽4場，累積9打數敲出3安打，包括2支全壘打，打擊率3成33，有4分打點。

印地安人隊官網今天預測開季26人名單，張育成並未上榜，工具人位置放進弗里曼（Mike Freeman），報導中寫道，「他將與張育成、克萊門特（Ernie Clement）競爭，但很難想像弗里曼無法從春訓脫穎而出、進入開季名單。」

張育成 印地安人

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