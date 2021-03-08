聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成敲安貢獻打點 開季26人名單預測沒有他
印地安人今天在春訓熱身賽出戰運動家隊，台將張育成先發上陣，單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點，印地安人終場以4：9吞敗。
張育成此役擔任先發第3棒、三壘手，第1打席敲出游擊方向滾地球出局，第2打席吞下三振，在前兩打席無功而返後，印地安人第6局的4分大局，張育成也繳出貢獻。
賀吉斯（Austin Hedges）第6局先敲出陽春砲掀起反撲，印地安人接續以1安打、1失誤進占一、二壘，張育成在此時敲出安打、帶有1分打點，他隨後也靠滾地球推進、投手暴投回到本壘得分。
張育成在熱身賽出賽4場，累積9打數敲出3安打，包括2支全壘打，打擊率3成33，有4分打點。
印地安人隊官網今天預測開季26人名單，張育成並未上榜，工具人位置放進弗里曼（Mike Freeman），報導中寫道，「他將與張育成、克萊門特（Ernie Clement）競爭，但很難想像弗里曼無法從春訓脫穎而出、進入開季名單。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言