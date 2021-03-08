二刀流大谷再次啟動 三大關鍵決定能否成功

大聯盟春訓熱身賽在上週正式展開。新一季最受矚目的焦點之一——大谷的二刀流能否成功再啟馬上就出現一個令人滿意的答案。過去六年中僅有130位打者能夠擊出超過460英呎的超大號全壘打，也只有124名投手能投出時速上百英哩的火球，結果春訓第一週大谷就一口氣完成這兩項壯舉。

不過春訓畢竟只是調整階段，表現好壞都不宜過度解讀，大谷自己就是最佳範例。三年前當他第一次參加大聯盟春訓時，表現曾爛到讓名記者帕森（Jeff Passan）唱衰他的打擊「只有高中生程度」（雖說其實這番話是出自球探之口被）。隨後大谷卻在例行賽頭一個月就打出.341/.383/.682的驚人成績，讓帕森公開低頭認錯。尤其今年將是大谷大聯盟生涯的第一個完整賽季（如果他能健康打完這一季），也會是他球員生涯中最至關緊要的一季。這一季的「二刀流再現」能否成功，攸關大谷未來的發展。以下三項因素則是成敗關鍵所在。

一、大谷找出自身問題及修正的能力

大谷翔平有必要隨時修正投球狀況，避免手臂再次受傷，最好能學習有效率的解決打者方式。 美聯社

以自律聞名的大谷一向是勤於吸收新知跟研究對手。他在新人球季就曾配合大聯盟球速比日職更快的生態，適時調整打擊的抬腿動作。如今累積了三年的豐富經驗，身處棒球技術觀念都走在最前線的美國，年僅26歲的大谷可塑性更加提昇。休賽期間他曾特地走訪知名的Driveline Baseball訓練機構，不但透過吸收新知來改善訓練方式，也開始使用各種器材來找出自己投球及打擊細節中需要改進之處。

由於前年十月動了膝蓋手術，上一季大谷時常覺得作為重心腳的左腳狀況尚未恢復，以至於打擊姿勢時常失去平衡，最終交出.190/.291/.366的球員生涯最差成績。球季結束後大谷花了許多時間改進自己的打擊姿勢，甚至破例在春訓前就展開實戰訓練。上週一棒夯出擊球初速高達107英哩、飛越中外野高牆的468英呎超大號全壘打就是他這項努力的初步成果。

大谷的打擊實力無須太過擔心，倒是他的投球狀況忽好忽壞需要特別注意。在上一季再次弄傷手臂，最近兩年僅僅投了1.2局後，大谷顯然還須花點時間才能駕馭他那時速達100英哩的速球以及下降幅度令人瞠目結舌的快速指叉球，與此同時還須隨著球季推進不斷調整自己的投球。如今投手想在大聯盟生存已如逆水行舟，無時無刻都得尋找新的對戰優勢——哪怕是一丁點也好。不論是勇於嘗試新事物的鮑爾（Trevor Bauer）、透過推特跟網友要來新科塞揚畢柏（Shane Bieber）投彈指曲球影片的達比修都是如此。未來的大谷勢必也將走上這條不斷學習與成長的道路。

二、教練調度及醫療團隊照護

大谷翔平(右)本季將進入先發投手六人輪值中，如何找出最適合的局數，有賴總教練麥登(中)多多研究。 歐新社資料照片

一向以放任主義聞名的天使老教頭麥登（Joe Maddon）很早就宣布會讓大谷繼續圓他的二刀流之夢。麥登表示他絕不想瞎指揮或任意干涉擁有驚人天份的大谷，只會持續觀察他、跟他溝通。但與此同時麥登也還有天使戰績的責任要背，再加上天使今年打進季後賽的機會並不小。根據Baseball Prospectus及Fangraph兩家數據權威網站的模擬預測，天使今年勝場能達到84到86勝左右。如何穩定走在保護大谷並追求勝利的鋼索上，就成了麥登這一季的重大任務。天使已宣布今年「投手大谷」的使用方式將不再像之前一樣只在特定日期登板，而是將大谷排進六人輪值中擔任固定先發。但隨著球季進行戰績不斷變化，這樣的調度能維持多久仍有待觀察。

在健康照護方面，休賽期間陪伴大谷改進訓練菜單的經紀人巴雷諾（Nez Balelo）表示如今他們比過往更了解大谷的身體狀態，知道他什麼時候體能下滑，什麼時候需要休息。而這些重要資訊都將提供給天使的醫療團隊，也讓教練跟高層得以做出最適當的決策。但如果因此保護過當，只會將大谷養成溫室裡的花朵。麥登曾說這一季他不會對大谷設下任何限制，天使GM梅納西（Perry Minasian）也表示他不打算為大谷的投球局數設限。只有讓大谷持續接受更多考驗，他才有可能在嚴酷的大聯盟中長久生存。

三、保持健康及體能管理

大谷翔平挑戰美職已經進入第4個球季，雖然還沒有到保溫杯裡泡枸杞的階段，但是二刀流對身體的損耗是特別兇，平常的保養一定要跟著加強。 美聯社

從日本職棒到大聯盟，年僅26歲的大谷已經累積了將近七百場的出賽經驗。然而今年長達162場的例行賽季以及可能隨之而來的季後賽事仍將成為他球員生涯的最長一季——如果他能保持健康的話。這對他的身心都將是一大考驗——尤其是投球，因為大谷已經連續五年投球局數未能破百。即便今年天使排出六人輪值，大谷每次登板只投五局（實際應該更高），整季下來他也要投上130局左右。因此如何做好體能管理就成了這一季大谷最重要的課題。

前兩年休賽期間大谷都必須進行術後的復健，前年因為動韌帶重建手術，不但錯過春訓還休養好長一段時間，去年則是受疫情影響，直到今年才算是大谷來到大聯盟後第一次完整投入訓練。為此大谷也早有所準備，休賽期間他還破天荒地全面改變飲食習慣，甚至定期抽血檢驗食物對他的影響及傷勢痊癒的程度。

不過就像賽跑一樣，起跑雖然重要，配速（pacing）更是決定勝負的關鍵。面對漫長的球季，大谷同樣要學習如何調整步調，才不至於在賽季末段甚至是季後賽的緊要關頭氣力放盡。教練跟球隊高層當然會花許多心思在這上頭，不過球員的身體狀況擁有只有自己最清楚。要如何避免「季賽不養生，季後就往生」的悲劇出現，終究還是要靠大谷自己。

帶著前人未有的夢想在2018年登上大聯盟，匆匆三年過去，大谷歷經新人球季受傷、傷後休養及疫情的攪局，終於在今年迎來完整的一季，得以暢其志再次施展二刀流。不論對天使或球迷來說，無疑都是一大福音，也期待大谷能如他自己所說，充分享受大聯盟的挑戰與樂趣。