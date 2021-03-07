MLB／史上投球動作古怪投手 野茂英雄被喻為魔術師

道奇隊投手包爾（Trevor Bauer）今天對教士隊熱身賽耍帥，閉著一眼投球竟還三振南韓打者金河成，成為另類焦點；大聯盟官網也列出史上投球動作最古怪的投手，1995年加盟道奇隊、帶起日本球員旅美風潮的野茂英雄榜上有名。

野茂在大聯盟12個球季打過7隊，怪異的投球動作被喻為「龍捲風式投法」，全盛時期不但球速輕鬆超過150公里，招牌指叉球更讓大聯盟打者甘拜下風，生涯123勝紀錄至今仍是亞洲投手紀錄，只輸「高麗特急」朴贊浩一勝。

野茂投球動作特殊，先高舉雙手、快速抬腿轉身、再扭轉身體，把球藏得很好，讓打者很難猜測球路，大聯盟官網用「魔術師」形容他的功力，就是有辦法讓球消失。

藏球功力同樣一流的投手還包括林瑟肯（Tim Lincecum）、希曼尼茲（Ubaldo Jimenez）、伍德（Alex Wood）。

野茂1995年投出13勝6敗、防禦率2.54，奪下國聯新人王、塞揚獎票選名列第四，也在明星賽登板先發，生涯123勝曾在兩聯盟都留下無安打紀錄，讓亞洲投手很難追得上他的成就。

「平成怪物」松坂大輔的投球動作也被列為獨特，官網指出，他在出手前會有停頓動作，達到破壞打者節奏的效果。