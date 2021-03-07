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MLB／投過53.5英里超慢曲球 葛蘭基熱身賽最快只有90
太空人隊今天在主場對決大都會隊，雙力先發投手葛蘭基（Zack Greinke）、狄葛隆（Jacob deGrom）都是熱身賽初登板，兩人球風完全不同，尤其葛蘭基的最快球速只有90英里，在大聯盟投手少之又少。
狄葛隆飆出100英里火球，算是正常發揮，葛蘭基最快球速相差10英里，直球速度在88到90英里之間，其實也是這位37歲老將的極限了。
葛蘭基（Zack Greinke）只投1局退場，被揮出兩支安打、奪三振1次、失1分吞敗，太空人終場1：6吞敗。
球速不夠快，葛蘭基必須多投變速球，搭配少數卡特球，達到混淆打者的目的，自評今天「變速球普通，但有一顆滑球投得不錯」。
他表示，身體很健康，出手感覺很不錯，這就是春訓階段想要的東西。
葛蘭基去年8月23日對教士之戰，曾對教士外野手葛利桑（Trent Grisham）投出53.5英里曲球，再用89英里直球三振，這顆大幅曲球轟動一時，被認為是大聯盟投手最慢球速之一。
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