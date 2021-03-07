MLB／食之無味棄之可惜 帕揚普斯3個月內被丟包4次

大聯盟春訓已經開始一段時日，球員有的適應新球隊，有的開始漸漸進入比賽狀態，然而26歲的帕揚普斯（Joel Payamps）無法擁有這麼奢侈的選擇，他在3個月內被球隊拋棄4次，卻又馬上被撿走，現在的他「暫時」加盟藍鳥，還是否需要轉披其他隊球衣，還得看上天的安排。

Blue Jays claim RHP Joel Payamps off waivers from Red Sox; DFA Jacob Waguespack to open a spot on 40-man roster.



To recap:



Nov. 25 — Sox claim Payamps from D-backs

Feb. 10 — Jays claim Payamps from Sox

Feb. 22 — Sox claim Payamps from Jays

Mar. 6 — Jays claim Payamps from Sox — Arden Zwelling (@ArdenZwelling) March 6, 2021

總觀這三個月內帕揚普斯的履歷表，他在去年11月25日被紅襪隊從響尾蛇的讓渡名單中撿走，今年2月10日再被紅襪放入讓渡名單、被藍鳥選去，然而短短不到兩個禮拜的時間，又被改變心意的紅襪拿去，最後回心轉意的藍鳥，在美國時間星期六（台灣時間3月7日），再把他從紅襪隊的讓渡名單中帶回家。

這位26歲右投擁有4場大聯盟實戰經驗，在這7局內他的防禦率是3.86，休賽季他在多明尼加冬盟效力，防禦率是優秀的1.38。