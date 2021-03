MLB／食之無味棄之可惜 帕揚普斯3個月內被丟包4次

大聯盟春訓已經開始一段時日,球員有的適應新球隊,有的開始漸漸進入比賽狀態,然而26歲的帕揚普斯(Joel Payamps)無法擁有這麼奢侈的選擇,他在3個月內被球隊拋棄4次,卻又馬上被撿走,現在的他「暫時」加盟藍鳥,還是否需要轉披其他隊球衣,還得看上天的安排。

Blue Jays claim RHP Joel Payamps off waivers from Red Sox; DFA Jacob Waguespack to open a spot on 40-man roster.



To recap:



Nov. 25 — Sox claim Payamps from D-backs

Feb. 10 — Jays claim Payamps from Sox

Feb. 22 — Sox claim Payamps from Jays

Mar. 6 — Jays claim Payamps from Sox