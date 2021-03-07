MLB／熱身賽首戰飆100英里 狄葛隆連3年開幕戰先發

大都會隊強投狄葛隆（Jacob deGrom），今天在熱身賽初登板，對太空人隊先發兩局被揮出1支安打、無失分，飆出3次三振，最快球速100英里（161公里），大都會總教練羅哈斯（Luis Rojas）宣布，他將是新球季開幕戰先發投手。

大都會4月2日在華府對國民隊進行開季首戰，狄葛隆將是繼桑塔納（ Johan Santana）之後，隊史第四位連3年扛起開幕戰重任的投手，名人堂投手席佛（Tom Seaver）連續10年最多，古登（Dwight Gooden）連4年居次。

狄葛隆2018、19年連奪國聯塞揚獎，去年出賽12場投出4勝2敗、防禦率2.38，塞揚獎票選名列第三，羅哈斯說：「做出這個決定不難。」

狄葛隆在熱身賽至少還有4場先發任務，他表示，擔任開幕戰投手是極大榮耀，到時盡情享受樂趣，拿出最好實力投球就對了。

大都會、太空人之戰打完6局結束，大都會6：1獲勝，狄葛隆拿下勝投，太空人先發投手葛蘭基（Zack Greinke）投1局，被揮出兩支安打、失1分吞敗。