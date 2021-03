MLB／總算找到工作 歐多瑞齊2年約加盟太空人

據《ESPN》記者帕森(Jeff Passan)報導,自由市場上最後一名前段先發投手歐多瑞齊(Jake Odorizzi),終於趕在開季前與休士頓太空人達成協議,簽下2年約,其中包括球員選擇權,詳細金額仍未出爐。

Right-hander Jake Odorizzi and the Houston Astros are in agreement on a two-year deal with a player option, a source familiar with the deal tells ESPN. The last big free agent is off the board.