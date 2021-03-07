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MLB／總算找到工作 歐多瑞齊2年約加盟太空人

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）與休士頓太空人達成協議，簽下2年約，其中包括球員選擇權。 歐新社
先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi）與休士頓太空人達成協議，簽下2年約，其中包括球員選擇權。 歐新社

據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，自由市場上最後一名前段先發投手歐多瑞齊（Jake Odorizzi），終於趕在開季前與休士頓太空人達成協議，簽下2年約，其中包括球員選擇權，詳細金額仍未出爐。

隨著小將瓦德茲（Framber Valdez）在春訓因左手無名指骨折無限期缺賽、王牌韋蘭德（Justin Verlander）因去年9月動韌帶置換手術而整季缺席，歐多瑞齊的加入對於太空人先發輪值的補強十分重要。

上個賽季接受雙城隊1780萬美元合格報價的歐多瑞齊，在2020賽季僅出賽4場，去年8月21日先發時遭皇家隊高登（Alex Gordon）的強襲球擊中後退場，總共投了13.2局、防禦率6.59，三月他即將要滿31歲。

然而在2019的完整賽季，歐多瑞齊在30場比賽繳出15勝7敗，防禦率3.51的前段先發成績，並獲選生涯第一次明星賽，除了刷新自己的單季三振數（178），也帶領雙城以101勝佔據睽違10年的分區龍頭。

歐多瑞齊在縮水賽季改變了自己的配球比例，他減少了速球和伸卡球的比例，反之提升了指叉球和滑球的使用率，然而此舉似乎讓他的成績全面下降，除了速球系球種，其他球種都僅為他帶來負的產值，被最佳擊球比率（Barrel%）也由生涯的7.2%暴增至15.9%，若在新賽季回復2019生涯年時期的投球型態，或許還有機會複製過去的成功。

太空人

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