MLB／又回到最初的起點 洋基投手泰隆對決海盜有感而發

洋基隊新同學泰隆（Jameson Taillon）今（7日）在春訓登板，面對的還是照顧他5年的老東家海盜隊，面對熟悉的春訓場地，他本人坦言過去的回憶湧上心頭。

泰隆在賽後訪談提到：「開車來這裡的路上我甚至不用開Google Map，過去我在這裡訓練好幾年了，能看到幾個在休息室、警衛的熟面孔，感覺還不錯。」

這是泰隆本季春訓的第二次登板，他投了2局花39球，被敲2支安打和1次保送，送出4次三振且沒有掉任何分數，速球球速來到93.6英里。

剛從心臟手術歸隊的洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他又邁出好的一步，雖然在第二局遇到了些麻煩，但他用幾個優秀的高角速球化解了危機。」

另一個小插曲發生在第二局，在海盜隊弗瑞茲爾（Todd Frazier）與波蘭柯（Gregory Polanco）上壘後，泰隆三振了克拉瑪（Kevin Kramer）化解危機，弗瑞茲爾在慢跑回休息室時向投手丘的泰隆喊話：「我會替你照顧這些隊友的。」