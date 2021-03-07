MLB／林子偉對紅襪敲1分打點 卻因大雨秒泡湯

效力雙城隊的台將林子偉，今年春訓的首打點因雨泡湯，今天出戰老東家紅襪隊擔任先發第9棒、游擊手，第1打席就敲安打、帶1分打點，但比賽隨後下起大雨而喊卡，比賽紀錄不成立，林子偉的打點也就不算數。

林子偉來到雙城後，在熱身賽持續先發登板，前3戰都是擔任先發三壘手，此役扛起游擊大關，首打席出現在第2局，敲出一壘邊線安打，送回1分打點，幫助雙城取得2：0領先，還有紅襪球迷在推特留言：「林子偉的春訓打點，是對我們敲出，不是幫我們敲出。」

但比賽隨後降下大雨，只能喊卡，比賽不成立，林子偉的春訓第1分打點跟著飛了。

林子偉今年要以40人名單以外的身分挑戰進入開季名單，目前在春訓出賽3場，5打數敲出2安打都是二壘打，還有3次保送。