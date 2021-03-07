MLB／洋基教頭心臟開刀3天就歸隊 球員嚇一跳

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）心臟安裝心律調節器，手術才剛結束3天，今天已經重返洋基陣營執教，速度之快，讓許多球員嚇了一跳，但他的父親、任職國民隊資深顧問的老布恩（Bob Boone）說：「他可是布恩家族的一員欸！我們都是這樣做事的啦！」

洋基今天在熱身賽遭遇海盜隊，原定由王牌投手柯爾（Gerrit Cole）登板，因考慮天氣條件不佳，改由泰隆（Jameson Taillon）先發，讓柯爾留在基地進行實戰投打練習。

洋基以2：3輸球賽後，布恩受訪談到自己的身體狀況，「能回到球場的感覺就很棒了，能與這些傢伙一起戰鬥，我感覺很好，雖然天氣不太好，但我很高興我們能開打，讓球員上去動一動。」回來的第一件事，就是看了柯爾的投球，他笑說：「這是最棒的歸隊方式」。

看到教頭的出現，球員多少有點意外，泰隆就說：「我有點意外今天看到他，任何時候心臟動刀都有點嚇人，但他看起來狀態和精神都很好，我們很高興他回來了。」柯爾也說，布恩的歸隊是很棒的驚喜。

布恩在美國時間周三開刀，周六就回到隊上，老布恩很關心兒子的狀況，他說：「只要與心臟有關，一定都會嚇一跳，之前沒聽他提起過，所以我和我太太知道時都嚇了一跳，但Aaron一直都很冷靜，也很有信心，他在手術後打了電話給我，告訴我這是他6個月來感覺最好的時候。」