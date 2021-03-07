MLB／單眼投球有實驗目的 包爾要讓自己「不舒服」

道奇隊「科學怪投」包爾（Trevor Bauer）的瘋狂沒有極限，今天在熱身賽對教士隊先發，投3局、無失分，送出3次三振，他在比賽中頻頻被捕捉到閉起一隻眼睛投球的畫面，包括三振韓籍打者金河成的打席，道奇終場則以1：2吞敗。

單眼投球的實驗目的為何？包爾給出神解釋，「如果我閉著一隻眼睛投球，他們都無法從我手中得分，那當我兩隻眼睛都睜開時，想得分就更難啦！」

首場熱身賽對洛磯投出2局、無失分後，包爾今天演出他的第2場春訓登板，賽前就先透過推特留言：「嘿！馬恰多（Ｍanny Machado）在先發打線裡嗎？」全因馬恰多生涯對戰他，17打數敲出10安打、打擊率高達5成88，有4發全壘打。

馬恰多今天全場未上，包爾幫自己調高比賽難度，他在一開賽面對前兩棒，耗了16球，沒拿到出局數，因1安打、1保送被進占得點圈，他在此時開始閉上右眼投球，接著以11球連續解決3人次，包括以一顆變速球三振金河成。

包爾表示，「我喜歡讓自己不舒服，以不同方式投球，試著找出方法突破不舒服，那是讓自己進步的方法。」

他在今年春訓牛棚練投及實戰投打就曾試過單眼投球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）不介意子弟兵如此有實驗精神，「我喜歡他挑戰極限的作法，不嘗試，你怎麼知道哪些有效、哪些沒效呢？」