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桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒鄭怡靜混雙奪冠

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桌球／職業大聯盟卡達站 林昀儒鄭怡靜混雙奪冠

中央社 / 台北6日電
林昀儒(左)與鄭怡靜搭檔。 中央社(資料照)
林昀儒(左)與鄭怡靜搭檔。 中央社(資料照)

台灣桌球混雙搭檔林昀儒和鄭怡靜今天在WTT世界桌球職業大聯盟卡達站決賽中，以3比2（11比7、11比13、11比6、16比18、11比4）擊敗法國組合勒班森（Emmanuel Lebesson）與袁嘉楠，拿下冠軍。

在稍早的女雙決賽中，陳思羽與鄭先知以0比3（6比11、8比11、6比11）不敵日本石川佳純、平野美宇，獲得亞軍。

賽前教練喊出要包辦雙冠的目標，林昀儒與鄭怡靜這組「黃金混雙」已達成一半，兩人今天在WTT世界桌球職業大聯盟卡達站混雙決賽，以3比2擊敗法國組合奪金。

由台灣桌球一哥林昀儒與一姐鄭怡靜聯手的「黃金混雙」，目前在混雙排名世界第4，兩人在WTT卡達站前3戰都以直落三、1局未失的完美表現闖關晉級決賽，今天金牌戰的對手是世界排名15的法國組合袁嘉楠與勒班森（Emmanuel Lebesson）。

林昀儒與鄭怡靜去年底前往中國移訓，練球、溝通時間更多，加上又有中國國家隊一軍陪練，讓兩人受益良多，因此混雙指導教練鄭佳奇賽前也訂定WTT卡達兩站混雙都要奪冠的目標。

今天開賽林昀儒與鄭怡靜的「林鄭配」先以11比7拿下，次局兩人雖在4比7落後下，靠著一波6比1攻勢逆轉超前，並取得2個局點，可惜沒能把握機會，不僅讓對手追上，並以11比13失守。

「林鄭配」很快回穩，第3局再以11比6拿下，沒想到隨後竟又以16比18讓出，雙方打成2比2平。

決勝局「林鄭配」沒有漏氣，在3比3平手之際，兩人合力拉出一波8比1攻勢「關門」，最終以3比2險勝對手，也順利拿下兩人聯手以來的第4面金牌。

林昀儒稍早在男單準決賽中，以4比1（11比7、8比11、11比3、11比8、11比9）擊退世界排名第20名的法國高茨（Simon Gauzy），闖進決賽，將與德國名將歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov）爭冠。

至於世界排名第6的台灣女雙組合陳思羽、鄭先知，今天在女雙金牌戰以6比11、8比11、6比11不敵日本組合平野美宇與石川佳純，飲恨摘銀。

桌球 林昀儒 陳思羽

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