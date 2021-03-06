MLB／太空人8名投手觸發疫情機制 球團不考慮暫停春訓

根據《美聯社》報導，休士頓太空人有8位投手因觸發疫情安全機制，被要求返家隔離一個星期，而球團總經理克里克（James Click）也表示，目前並沒有計畫暫停球團春訓。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）今(6)日也宣布這8位投手的名字，分別為哈維耶（Cristian Javier）、拜耶斯（Pedro Baez）、馬提斯（Francis Martes）、帕雷迪斯（Enoli Paredes）、維拉茲奎茲（Hector Velazquez）、阿布瑞尤(Bryan Abreu)、布蘭柯(Ronel Blanco)及賈西亞（Luis Garcia）。

目前尚未得知這8位投手是否在新冠病毒檢測出陽性，或者是否與確診新冠病毒的人有所接觸，根據報導，這8名球員回歸沒有時間表，但根據新冠病毒安全協議，他們至少將要隔離一周。

而克里克不願透露是否有球員檢測陽性，同時也不認為此事會中斷球團春訓的比賽，「不，我們並不擔心這個問題，這條協議的主旨是與陽性反應者有密切接觸，防止病毒達到一個規模，因此我們不考慮暫停球隊訓練。」

目前在太空人40人名單當中有多達23位投手，其中獲得春訓邀請的投手也有16位，不至於讓投手戰力造成崩塌，但日前主力先發投手瓦德茲（Framber Valdez）遭強襲球集中，造成左手指骨折，沒有確切的歸隊時間。