MLB／戴斯蒙連兩年退出賽季 曝混血身分讓隊友難認同

洛磯35歲的兩屆明星外野手戴斯蒙（Ian Desmond）選擇連續兩年退出賽季，讓球迷震驚不已，今(6)日戴斯蒙接受《GMA新聞》專訪，並透露他決定離開球場的原因。

關於去年退賽，戴斯蒙表示，「當時發生了很多事情，有佛洛伊德（George Floyd）事件，以及新冠病毒世界大流行，更重要的是，我和妻子正迎接第5個孩子的出生。」

本賽季依舊選擇退出賽季，戴斯蒙表示這是經過深思熟慮後才做出的決定，「在過去的幾個月裡，我參與過許多對話，也問了很多問題，思考過後我仍然選擇退出2021年賽季。確實，新冠病毒在美國仍未退燒，我也不願意去承擔這個風險。」

話鋒一轉，戴斯蒙也提到自己黑白的混血身分，讓他在球隊沒有認同感，也是他選擇暫避風頭的原因，「因為我沒有發表意見，所以他們認為我不是黑人，我不表態，而且也沒有政治傾向，但這並不代表我不關心這項議題。」