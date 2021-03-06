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MLB／水手完成罕見三殺守備 選手反應讓總教練哭笑不得

聯合新聞網 / 綜合報導
水手對決白襪的熱身賽中，出現了一次相當罕見的「5-2-3-2」的三殺守備。 截圖自影片
水手對決白襪的熱身賽中，出現了一次相當罕見的「5-2-3-2」的三殺守備。 截圖自影片

今(6)日水手對決白襪的熱身賽中，出現了一次相當罕見的「5-2-3-2」的三殺守備，根據《美國數據棒球協會》，大聯盟例行賽僅出現過5次「5-2-3-2」的三殺守備，最近一次要追朔到1955年的小熊。

日前才因滿壘卻無法上場打擊而鬧得沸沸揚揚的白襪，今日面對水手於5局下半再度攻佔滿壘，也輪到美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu）打擊，但面對水手塔皮亞(Domingo Tapia)卻打出三壘方向滾地球，三壘手華頓（Donovan Walton）接到球後快傳至捕手歐基夫(Brian O'Keefe)封殺本壘，歐基夫在傳向一壘手維特（Jantzen Witte）拿下第二個出局數，但此時三壘跑者安德森（Tim Anderson）想趁機攻回本壘，維特再傳給歐基夫觸殺安德森，讓白襪攻勢戛然而止。

賽後水手總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，「塔皮亞的球威非常強勁，讓打者像是擊中保齡球一樣，能製造出很多滾地球，這也是我們正需要的結果。」

「但塔皮亞似乎不以為意，他走進休息區看著我說，『這沒什麼大不了的，我們剛完成一個三殺守備』，我心裡想著，『我的老天，這是三殺守備耶，這不是你每天都能看到的』。」

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