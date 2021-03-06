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MLB／期望在日職復活卻踢鐵板 包爾小聯盟約加盟巨人

聯合新聞網 / 綜合報導
包爾（Justin Bour）想在日職阪神虎隊找第二春失敗，本季以小聯盟合約加盟巨人。 歐新社
包爾（Justin Bour）想在日職阪神虎隊找第二春失敗，本季以小聯盟合約加盟巨人。 歐新社

根據《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）報導，前日職阪神虎洋砲包爾（Justin Bour）將重返美職體系，以小聯盟合約加盟巨人，由於沒有附帶春訓邀請，包爾將在台灣時間4月2日前往小聯盟報到。

包爾生涯顛峰在馬林魚度過，在2017年打出打擊三圍.289/.366/.536，外加25轟的生涯年，但隔年被交易至費城人後，進攻效率逐漸下滑，2019年來到天使更是一蹶不振，打擊率僅剩悽慘的1成72。

去年包爾遠渡重洋來到阪神虎，希望重拾過往重砲身手，但開季包爾卻經歷了18個打席無安打，打破了阪神洋砲最長無安打紀錄，雖然仍繳出17支全壘打，但僅有2成43的打擊率也不符合洋將期待，季末未獲阪神續約。

巨人主戰一壘手貝爾特（Brandon Belt）去年10月接受跟骨骨刺手術，可能無法趕上球隊開幕戰，弗洛瑞斯（Wilmer Flores）、拉夫(Darin Ruf)預計將分擔一壘位置，而身為左打的包爾也將是競爭者。

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