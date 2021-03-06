MLB／加州5隊可開門打 目前僅1隊不受100人限制

美國加州今天宣布放寬防疫規範，位於加州的5支球隊要開門打不成問題，但能開放到什麼程度，就要視疫情趨緩速度而定，若維持在最嚴重的「紫色等級」，則每場最多僅能銷售100張門票。

目前僅巨人隊所在的舊金山市郡，疫情等級為紅色，可開放球場總容量的20％座位；其他4隊所在的郡，都還處於疫情嚴重指數最高的紫色等級，最多僅限開放100人進場。

洛杉磯時報指出，道奇所在的洛杉磯郡，以及天使所在的橘郡，已符合紫轉紅3項條件的其中2項，有望在這個月下修到紅色等級。

道奇目前的計畫是開幕戰接客2成，開放1萬1200個座位，球團總裁卡斯登（Stan Kasten）表示，「就像州長所說的，我們很有信心這場加州與疫情的戰鬥，將會持續好轉，我們也能安全地迎接球迷重返球場，展開今年球季。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）期待今年在球迷的吶喊中開打，「去年經歷沒有球迷的例行賽，今年不管能開放多少人進場，對我們來說都是很棒的事，我們也很期待在開幕戰收到冠軍戒指時，有球迷在看台上，那一定會更加興奮。」

根據加州將在4月1日生效的新版防疫規範，重新開放室外活動准許球迷參與，疫情處於紫色等級的郡，最多限100人、不開放擺設飲食攤位，且限當地居民入場，若為紅色等級，則可放寬到總容量的20％、開放銷售飲食，也不侷限於加州居民入場。