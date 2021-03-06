MLB／享受當「投手大谷」 自評對滑球不滿意

前兩天剛拿球棒把球轟過中外野高牆，日本球星大谷翔平今在熱身賽投球，用100英里火球搭配犀利指叉球，抓5個出局數全是三振。總教練今天公開大谷「二刀流」本季使用方式。

大谷翔平今天以投手身分亮相，所屬的洛杉磯天使客場比賽，7比3勝奧克蘭運動家。他先發1.2局投41球，直球速度約為96英里到100英里（161公里）之間，大幅度下墜的指叉球讓打者頻頻揮空，5個出局數全是三振。

美中不足的是，大谷1局多的投球裡，被敲3支二壘安打，另外送出2個四壞保送，失掉1分。

總教練麥登（Joe Maddon）賽後線上記者會稱讚大谷，投球動作更簡潔一致，重新找回往日的球速以及犀利的指叉球，只要投球動作保持一致、快速球的控球穩定，本季的成功指日可待。

麥登透露二刀流大谷的使用原則。有別於2018年及2020年大谷固定在星期天投球，其他時間擔任指定打擊；今年麥登規劃，大谷翔平加入先發投手6人輪值，不再每週固定某天出賽。

這樣的規劃代表天使隊打算增加大谷翔平上投手丘的頻率，相對壓縮他當打擊者的時間。不過大谷翔平表示，他願意保持彈性，視身體狀況在投球之外的時間打擊，不排除在投球的前一天或隔一天。

對於這次春訓，大谷翔平向媒體表示，感覺更享受其中，不擔心自己的身體狀況。前面幾球，滑球的控制不理想，但很滿意指叉球狀況，之後球速應可以再飆上去，能再增加球速以及轉速會更好，

大谷翔平表示，今天是熱身賽首次先發投球，透過壘包上有人的狀況，能讓他模擬真正比賽的實況。比賽當中，自己的狀態越投越好，但也太過用力，導致有幾球沒掌控好，這是下次需要加強的地方。

26歲的大谷翔平在美國職棒大聯盟（MLB）生涯進入第4年，揮別去年傷後復出不順、投打低潮，今年春訓剛開始，頗有重現二刀流鋒芒的氣勢，日前打擊5打數3安打，包括一發特大號全壘打。