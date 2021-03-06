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MLB／前終結者家暴案判決出爐 戴森禁賽整季寫最長球監

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
前終結者戴森因涉入家暴案遭聯盟判2021年全季禁賽，寫下未遭起訴的家暴事件最長球監紀錄。 歐新社
前終結者戴森因涉入家暴案遭聯盟判2021年全季禁賽，寫下未遭起訴的家暴事件最長球監紀錄。 歐新社

從2019年傳出家暴事件後就失業至今，前終結者戴森（Sam Dyson）的案件，大聯盟辦公室調查結果出爐， 主席曼弗瑞（Rob Manfred）做出2021年全季禁賽的處分，寫下未遭起訴的家暴事件最長球監紀錄。

戴森2016年曾為遊騎兵隊貢獻38次救援成功，陸續為巨人、雙城隊把關第9局，雙城在2019年交易大限前交易得到他，送出的包裹中還包括台灣年輕投手鄧愷威。

戴森該季共為雙城出賽12場，防禦率高達7.15，球季後進行右肩手術，隨後在11月，他的女友透過Instagram踢爆遭到他家暴，大聯盟展開調查。

戴森已在市場上待業整季，今天來自大聯盟的判決出爐，曼弗瑞透過聲明稿表示，「辦公室已經完成了調查工作，戴森違反了家暴、性侵害、兒暴規定，審視了所有證據後，我判定戴森違反聯盟規範。」他將遭處2021年整季禁賽，包含季後賽在內。

超越洋基隊赫曼（Domingo Germán）的81場，及教士隊托瑞斯（José Torres）的100場，戴森領到的罰單，寫下未被起訴的家暴案件最多禁賽場次。

雙城 大聯盟

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