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MLB／勞資雙方無動靜 全面DH制、擴大季後賽本季不沿用
雖然大聯盟表定在台灣時間4月2日展開例行賽序幕，但受疫情影響，對於能否順利開打仍充滿不確定性，根據《The Athletic》報導，去年因疫情而制定的全面DH制、擴大季後賽規模制，今年賽季確定皆不沿用。
根據《The Athletic》記者崔利奇（Evan Drellich）報導，全面DH制、擴大季後賽規模皆胎死腹中，本賽季確定不會再有近一步討論，「隨著時間的推移，雙方之間呈現僵局，溝通也出現障礙，本季實行的機會不大。」
崔利奇也指出，若大聯盟繼續沿用擴大季後賽規模制，將可從《ESPN》獲得1億美元的轉播權利金，因此也備受球團老闆們極力推崇，而聯盟也同意以擴大季後賽規模制來交換全面DH制，仍然遭到球員工會否決。
大聯盟新版勞資協議（CBA）將於台灣時間12月2日到期，預計擴大季後賽規模制以及全民DH制將重新成為雙方談判的籌碼。
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