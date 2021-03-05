MLB／聯盟訂定賈里格日 第三位以名字作紀念日的球員
洋基隊名將「鐵馬」賈里格(Lou Gehrig)因患有肌萎縮性側索硬化症(ALS)，年僅35歲就被迫離開球場，在兩年後便因病辭世，而聯盟於今(5)日宣布，將在每年6月2日舉辦賈里格日，以紀念這位英年早逝的棒壇之星。
賈里格是洋基隊傳奇一壘手，生涯連續出賽2130場比賽為當時大聯盟紀錄，直到1995年才被「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken Jr.）打破，大聯盟打滾17年不曾缺席的賈里格，卻在1939年確診ALS，讓賈里格被迫離開球場，在同年更是發表了賺人熱淚的退休演說，兩年後，37歲的賈里格最終不敵病魔逝世，而後世也統稱此疾病為「賈里格症」。
賈里格將成為羅賓森（Jackie Robinson）、克萊門特(Roberto Clemente)之後，大聯盟第三位以名字作為紀念日的球員，而根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，球員及教練將在賈里格日當天縫上「4-ALS」(4為賈里格背號)Logo的補丁。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言