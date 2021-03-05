MLB／聯盟訂定賈里格日 第三位以名字作紀念日的球員

洋基隊名將「鐵馬」賈里格(Lou Gehrig)因患有肌萎縮性側索硬化症(ALS)，年僅35歲就被迫離開球場，在兩年後便因病辭世，而聯盟於今(5)日宣布，將在每年6月2日舉辦賈里格日，以紀念這位英年早逝的棒壇之星。

賈里格是洋基隊傳奇一壘手，生涯連續出賽2130場比賽為當時大聯盟紀錄，直到1995年才被「鐵人」瑞普肯（Cal Ripken Jr.）打破，大聯盟打滾17年不曾缺席的賈里格，卻在1939年確診ALS，讓賈里格被迫離開球場，在同年更是發表了賺人熱淚的退休演說，兩年後，37歲的賈里格最終不敵病魔逝世，而後世也統稱此疾病為「賈里格症」。

賈里格將成為羅賓森（Jackie Robinson）、克萊門特(Roberto Clemente)之後，大聯盟第三位以名字作為紀念日的球員，而根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，球員及教練將在賈里格日當天縫上「4-ALS」(4為賈里格背號)Logo的補丁。