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MLB／秋山翔吾回歸球隊 透露因愛妻遭逢意外而缺陣
紅人日籍外野手秋山翔吾日前因個人因素向球團告假，今(5)日正式回歸陣容，而秋山翔吾也透露了缺陣原因，由於妻子因意外而受了重傷，因此選擇在醫院陪同愛妻進行治療。
Welcome back, Shogo! 🇯🇵#RedsST 🌵⚾️ pic.twitter.com/TrklINT8js— Cincinnati Reds (@Reds) March 4, 2021
原來是上周秋山翔吾的妻子彩香在辛辛那提一處公園散步時，意外被一棵倒下的樹砸中頭部，隨即由直升機送往當地醫院急救，秋山翔吾今透過翻譯透露愛妻狀況，「雖然還有一點傷勢，不過她現在好多了。」
秋山翔吾回歸陣容後，讓許多隊友鬆了一口氣，紅人牛棚投手席姆斯（Lucas Sims）表示，「當我聽到消息時，我非常擔心，我們休賽期間都會互相關心，這比棒球還要重要，很高興今天能見到他，也很開心他的妻子安好，希望一切都回歸正常。」
秋山翔吾表示，「我缺陣的這段時間，我都在醫院陪伴妻子，也和孩子們在一起，我認為必須要離開這裡並待在她身旁，我很需要這段時間。」
翔山翔吾缺陣將近一個禮拜，調整節奏上也比隊友晚了一步，紅人總教練貝爾（David Bell）也表示，秋山翔吾將會在周一對戰巨人的熱身賽中出賽。
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