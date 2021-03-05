快訊

1500萬在北市找什麼房？ 一表看民眾買房多委屈

老爸匯300多萬給在美讀醫學院兒 一毛錢贈與稅也不用繳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／秋山翔吾回歸球隊 透露因愛妻遭逢意外而缺陣

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人日籍外野手秋山翔吾因愛妻受重傷而向球團告假。 截圖自紅人官方推特
紅人日籍外野手秋山翔吾因愛妻受重傷而向球團告假。 截圖自紅人官方推特

紅人日籍外野手秋山翔吾日前因個人因素向球團告假，今(5)日正式回歸陣容，而秋山翔吾也透露了缺陣原因，由於妻子因意外而受了重傷，因此選擇在醫院陪同愛妻進行治療。

原來是上周秋山翔吾的妻子彩香在辛辛那提一處公園散步時，意外被一棵倒下的樹砸中頭部，隨即由直升機送往當地醫院急救，秋山翔吾今透過翻譯透露愛妻狀況，「雖然還有一點傷勢，不過她現在好多了。」

秋山翔吾回歸陣容後，讓許多隊友鬆了一口氣，紅人牛棚投手席姆斯（Lucas Sims）表示，「當我聽到消息時，我非常擔心，我們休賽期間都會互相關心，這比棒球還要重要，很高興今天能見到他，也很開心他的妻子安好，希望一切都回歸正常。」

秋山翔吾表示，「我缺陣的這段時間，我都在醫院陪伴妻子，也和孩子們在一起，我認為必須要離開這裡並待在她身旁，我很需要這段時間。」

翔山翔吾缺陣將近一個禮拜，調整節奏上也比隊友晚了一步，紅人總教練貝爾（David Bell）也表示，秋山翔吾將會在周一對戰巨人的熱身賽中出賽。

直升機

相關新聞

MLB／張育成雙響謙稱幸運 總教練盼他繼續展現能力

印地安人隊台將張育成爭取搶進大聯盟開季名單，今天上演火力展示，春訓安打一開張就是雙響砲，他賽後謙稱幸運，總教練法蘭柯納（...

MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

效力雙城隊的台將林子偉，繼續在大聯盟熱身賽先發上陣，今天3打席全數上壘，包括1支二壘打，隨後也跑回球隊的第1分，雙城終場...

MLB／前紅襪明星外野手 2年2400萬美元投奔釀酒人

大聯盟春訓已如火如荼展開，各球隊也加緊把握剩餘時間補強陣容，而根據《ESPN》消息，前明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）與釀酒人達成協議，雙方簽下2年2400萬美元的合約，包含

MLB／熱身賽初登板 鄧愷威控球不穩仍收中繼點

巨人隊今天在熱身賽以3：1擊敗白襪隊，全場共用8任投手，其中也包括來自台灣的鄧愷威，中繼0.2局被敲1安打、2保送，丟掉...

MLB／「新手爸爸」投入春訓 張育成暢談心得

台灣人相信「娶妻前，生子後」好運連連，棒球好手張育成把這句話帶到美國，今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽單場敲出2...

MLB／秋山翔吾回歸球隊 透露因愛妻遭逢意外而缺陣

紅人日籍外野手秋山翔吾日前因個人因素向球團告假，今(5)日正式回歸陣容，而秋山翔吾也透露了缺陣原因，由於妻子因意外而受了重傷，因此選擇在醫院陪同愛妻進行治療。 Welcome back, Sho

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。