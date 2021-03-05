MLB／前紅襪明星外野手 2年2400萬美元投奔釀酒人
大聯盟春訓已如火如荼展開，各球隊也加緊把握剩餘時間補強陣容，而根據《ESPN》消息，前明星外野手布萊德利（Jackie Bradley Jr.）與釀酒人達成協議，雙方簽下2年2400萬美元的合約，包含第二年的球員選擇權，意味著布萊德利有機會在明年再次投入自由市場。
2013年登上大聯盟的布萊德利，8年職業生涯都是在紅襪度過，在2016年入選生涯首次明星賽，儘管打擊方面並不出色，布萊德利仍然靠著精湛防守把關紅襪中外野位置，在2018年對陣太空人的美聯冠軍賽上，布萊德利打擊大爆發，繳出2轟9打點的好表現奪下美聯冠軍賽MVP，率領紅襪挺進世界大賽，最終如願奪下冠軍，季末布萊德利更是奪下外野金手套獎的肯定。
雖然布萊德利在去年縮水賽季，繳出生涯單季新高的2成83打擊率，外加7轟、55打點及0.814的OPS值，但目標重建的紅襪仍選擇不與續約，讓布萊德利投奔釀酒人懷抱。
釀酒人目前外野陣容當中，2019年的外野金手套肯恩（Lorenzo Cain）坐鎮中外野，2018國聯MVP葉力奇（Christian Yelich）預計回到左外野，而在自由市場簽下的賈西亞（Avisail Garcia）則是長年鎮守右外野，由於新賽季國聯確定不沿用DH制，如何規劃4人出賽比例將是釀酒人的課題。
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