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MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

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MLB／林子偉又敲二壘打 3打席全上壘還跑出首盜

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
轉戰雙城的林子偉繼續在大聯盟熱身賽先發上陣，今天3打席全數上壘，包括1支二壘打，連兩天有長打演出，還上演一次盜壘。 路透社
轉戰雙城的林子偉繼續在大聯盟熱身賽先發上陣，今天3打席全數上壘，包括1支二壘打，連兩天有長打演出，還上演一次盜壘。 路透社

效力雙城隊的台將林子偉，繼續在大聯盟熱身賽先發上陣，今天3打席全數上壘，包括1支二壘打，隨後也跑回球隊的第1分，雙城終場以2：5不敵光芒隊。

林子偉昨天剛對前東家紅襪隊敲出二壘打，開張今年春訓首安，今天對光芒隊之戰，先發擔任第9棒、三壘手，單場3打席敲出1安打、2保送，全數上壘。

光芒3局上在崔志萬的安打帶動下，單局進帳3分，取得3：0領先，3局下林子偉擔任首位打者，在球數2好2壞後攻擊一顆86.6哩的變速球，掃成右外野方向二壘打，先推進三壘，再靠巴克斯頓（Byron Buxton）的高飛犧牲打跑回分數。

林子偉在接下來兩打席都選到保送，第6局上壘後跑出今年春訓首盜，但隨後趁右外野安打直奔本壘，在本壘前遭到助殺出局，無緣替雙城再下一城。

日籍投手前田健太此役擔任雙城先發投手，投2局無失分，送出3次三振，首局因觸身球與二壘手、游擊手連環失誤，造成滿壘危機，最終在馬格特（Manuel Margot）打向三壘，林子偉接球後傳一壘完成刺殺，前田健太安全下莊。

「如果是速戰速決的2局，當然會更棒啦！」前田健太表示，春訓首場出賽的首局就碰到危機，其實也不錯，「之後在球季賽也可能出現這樣的危機，就讓自己先準備好囉。」

林子偉 雙城 光芒

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