MLB／熱身賽初登板 鄧愷威控球不穩仍收中繼點

巨人隊今天在熱身賽以3：1擊敗白襪隊，全場共用8任投手，其中也包括來自台灣的鄧愷威，中繼0.2局被敲1安打、2保送，丟掉1分，首度在大聯盟熱身賽登板，控球表現不穩。

旅美最高資歷只有1A的鄧愷威，今年驚喜進入大聯盟春訓名單，也是台灣投手唯一一人，春訓至今已獲得教練團多次好評，認為他的出手動作穩定、流暢，美國媒體則指出他的優勢在於控球。

鄧愷威今天迎來熱身賽初登板，並未展現期待中的控球能力，他在第6局接替日籍投手山口俊的投球，先對孟卡達（Yoan Moncada）、阿布瑞尤（Jose Abreu）投出保送，面對希曼尼茲（Eloy Jimenez）以飛球出局先取得第1個出局數，仍遭馮恩（Andrew Vaughn）敲出安打。

滿壘局面下，鄧愷威讓賈西亞（Leury Garcia）敲出二壘方向滾地球，抓到一壘往二壘跑的跑者，白襪跑回1分，巨人也在此時決定換投。

鄧愷威共面對5人次，被敲1安打、2保送，丟掉1分責失分，賽後防禦率13.50，儘管內容不佳，仍收穫生涯在大聯盟熱身賽的第1個中繼點。