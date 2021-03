MLB／張育成雙響謙稱幸運 總教練盼他繼續展現能力

印地安人隊台將張育成爭取搶進大聯盟開季名單,今天上演火力展示,春訓安打一開張就是雙響砲,他賽後謙稱幸運,總教練法蘭柯納(Terry Francon)則表示,張育成具備成為優秀選手的條件,但球隊希望反覆看到他展現這樣的能力。

印地安人今天以5:1擊敗釀酒人隊,貢獻2轟、3分打點的張育成表示,「我只是試著做我一整年在做的事,把自己準備好,今天我很幸運可以抓到投手節奏,敲出兩發全壘打。」

被問到張育成是否還有更多未展現的力量,法蘭柯納回應,「我確實希望是如此,我的意思是看待年輕球員,除非他們真的反覆展現,否則你不會知道他們真正的能耐,但沒有人想要看輕他。」

法蘭柯納繼續說道,「在春訓敲出全壘打,並不會出現在你的球員卡上,但可以看到他開轟還是還棒,我們知道他有這樣的能力,過去也曾出現過,他有很多特質能成為一位優秀的棒球選手。」

張育成此役先在第2局敲兩分砲,第4局再敲陽春砲,貢獻3分打點,法蘭柯納指出:「他的第一轟(左外野方向全壘打)是打第一球,而下一個打席是在球數落後的情況下開轟,打向中右外野。」

Rock 'em. Sock 'em.



Yu Chang and Mike Freeman went back-to-back in the 2nd today. 💥#CLESpring pic.twitter.com/JQQBJyGOTf