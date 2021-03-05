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MLB／張育成雙響謙稱幸運 總教練盼他繼續展現能力
印地安人隊台將張育成爭取搶進大聯盟開季名單，今天上演火力展示，春訓安打一開張就是雙響砲，他賽後謙稱幸運，總教練法蘭柯納（Terry Francon）則表示，張育成具備成為優秀選手的條件，但球隊希望反覆看到他展現這樣的能力。
印地安人今天以5：1擊敗釀酒人隊，貢獻2轟、3分打點的張育成表示，「我只是試著做我一整年在做的事，把自己準備好，今天我很幸運可以抓到投手節奏，敲出兩發全壘打。」
被問到張育成是否還有更多未展現的力量，法蘭柯納回應，「我確實希望是如此，我的意思是看待年輕球員，除非他們真的反覆展現，否則你不會知道他們真正的能耐，但沒有人想要看輕他。」
法蘭柯納繼續說道，「在春訓敲出全壘打，並不會出現在你的球員卡上，但可以看到他開轟還是還棒，我們知道他有這樣的能力，過去也曾出現過，他有很多特質能成為一位優秀的棒球選手。」
張育成此役先在第2局敲兩分砲，第4局再敲陽春砲，貢獻3分打點，法蘭柯納指出：「他的第一轟（左外野方向全壘打）是打第一球，而下一個打席是在球數落後的情況下開轟，打向中右外野。」
Rock 'em. Sock 'em.— Cleveland Indians (@Indians) March 4, 2021
Yu Chang and Mike Freeman went back-to-back in the 2nd today. 💥#CLESpring pic.twitter.com/JQQBJyGOTf
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