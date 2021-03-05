MLB／「新手爸爸」投入春訓 張育成暢談心得

台灣人相信「娶妻前，生子後」好運連連，棒球好手張育成把這句話帶到美國，今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽單場敲出2支全壘打。

大聯盟球季4月開打，張育成效力的克里夫蘭印地安人隊在亞利桑那州集訓，今天客場比賽5比1擊敗密爾瓦基釀酒人。先發第6棒、二壘手張育成是勝利功臣，2支全壘打包辦3分打點。

張育成賽前接受中央社視訊專訪，談到去年9月兒子Winston出生之後，他旅美第8年第一次以「新手爸爸」身分投入春訓的心情。

「不管有沒有小孩，我的運氣已經非常好。」張育成從2014年旅美以來，一直是球隊重點栽培的內野強打，第7次參加大聯盟春訓。他自己對於生子後好運有另一番解讀。

心情好，運氣自然就好。這是張育成對生子後好運的看法，是那一份內心的滿足感，他說：「每天都很開心，期待老婆傳來小孩照片、跟小孩視訊，不開心的時候會翻一下手機，看一下小孩的影片。開心才會有很好運。」

今天這場一吐悶氣的比賽之前，張育成先前2場安打掛零，但他受訪的時候並不著急，面對一年比一年競爭的環境，他相信做好自己的工作一定能讓教練看見。

張育成訓練比賽之餘，除了與家人視訊、看看孩子，最常做的就是讀聖經，加強自己的心理素質。他休季期間在台灣上教會，學到最重要的課題是「保持盼望，就會有信心」。

在美國高度競爭的棒球環境打拚，張育成深刻體悟，眾家好手比的不只是技術，更是精神力，從小聯盟到大聯盟的這條路，他一直在努力做的是「不要在球場上想太多，開心做自己，放開來打」。

張育成2019年升上大聯盟，敲出第1支全壘打，去年在疫情下的縮短球季，隨球隊征戰累積經驗，今年春訓的目標是更上層樓。

張育成說：「希望今年找到自己的位子，留在開季名單、待在大聯盟一整季，打出我自己的成績，讓大家知道我是從台灣來的。」他也透過中央社鏡頭，感謝球迷與家人在台灣的支持，孤軍奮戰也不感到寂寞。