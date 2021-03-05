快訊

台積電開盤588元下跌13元 台股開盤跌147點

評／被大規模地討論嗎？你其實不關心藻礁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「新手爸爸」投入春訓 張育成暢談心得

中央社 / 洛杉磯-亞利桑那4日專電
張育成賽前接受中央社視訊專訪，談到去年9月兒子Winston出生之後，他旅美第8年第一次以「新手爸爸」身分投入春訓的心情。 中央社
張育成賽前接受中央社視訊專訪，談到去年9月兒子Winston出生之後，他旅美第8年第一次以「新手爸爸」身分投入春訓的心情。 中央社

台灣人相信「娶妻前，生子後」好運連連，棒球好手張育成把這句話帶到美國，今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽單場敲出2支全壘打。

大聯盟球季4月開打，張育成效力的克里夫蘭印地安人隊在亞利桑那州集訓，今天客場比賽5比1擊敗密爾瓦基釀酒人。先發第6棒、二壘手張育成是勝利功臣，2支全壘打包辦3分打點。

張育成賽前接受中央社視訊專訪，談到去年9月兒子Winston出生之後，他旅美第8年第一次以「新手爸爸」身分投入春訓的心情。

「不管有沒有小孩，我的運氣已經非常好。」張育成從2014年旅美以來，一直是球隊重點栽培的內野強打，第7次參加大聯盟春訓。他自己對於生子後好運有另一番解讀。

心情好，運氣自然就好。這是張育成對生子後好運的看法，是那一份內心的滿足感，他說：「每天都很開心，期待老婆傳來小孩照片、跟小孩視訊，不開心的時候會翻一下手機，看一下小孩的影片。開心才會有很好運。」

今天這場一吐悶氣的比賽之前，張育成先前2場安打掛零，但他受訪的時候並不著急，面對一年比一年競爭的環境，他相信做好自己的工作一定能讓教練看見。

張育成訓練比賽之餘，除了與家人視訊、看看孩子，最常做的就是讀聖經，加強自己的心理素質。他休季期間在台灣上教會，學到最重要的課題是「保持盼望，就會有信心」。

在美國高度競爭的棒球環境打拚，張育成深刻體悟，眾家好手比的不只是技術，更是精神力，從小聯盟到大聯盟的這條路，他一直在努力做的是「不要在球場上想太多，開心做自己，放開來打」。

張育成2019年升上大聯盟，敲出第1支全壘打，去年在疫情下的縮短球季，隨球隊征戰累積經驗，今年春訓的目標是更上層樓。

張育成說：「希望今年找到自己的位子，留在開季名單、待在大聯盟一整季，打出我自己的成績，讓大家知道我是從台灣來的。」他也透過中央社鏡頭，感謝球迷與家人在台灣的支持，孤軍奮戰也不感到寂寞。

張育成 大聯盟

延伸閱讀

MLB／0.2局就掉4分 金廣鉉春訓初登板表現不理想

MLB／林子偉先發出賽 春訓熱身賽首安就是長打

MLB／大谷敲特大號全壘打 486英尺飛越「打者之眼」

MLB／首局就挨三分砲 有原航平初嘗大聯盟受震撼教育

相關新聞

MLB／張育成雙響砲 熱身賽首安首打點都出爐

前兩場出賽未敲安，印地安人隊台將張育成的春訓熱身賽安打今天終於開張，而且還是2發全壘打，印地安人隊今天以5：1擊敗釀酒人...

MLB／「新手爸爸」投入春訓 張育成暢談心得

台灣人相信「娶妻前，生子後」好運連連，棒球好手張育成把這句話帶到美國，今天在美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽單場敲出2...

MLB／張育成雙響謙稱幸運 總教練盼他繼續展現能力

印地安人隊台將張育成爭取搶進大聯盟開季名單，今天上演火力展示，春訓安打一開張就是雙響砲，他賽後謙稱幸運，總教練法蘭柯納（...

MLB／白襪教頭拉魯薩換投挨打 就是不強制結束半局

大聯盟官方針對今年熱身賽制定特別規則，投手只要單局投滿20球，總教練可強制結束這半局，白襪隊教頭拉魯蕯（Tony La ...

MLB／犧牲休假招募澤村拓一 教頭柯拉：他欠我一瓶葡萄酒

上個月才跟紅襪簽下合約的後援投手澤村拓一，近期因簽證問題導致赴美的時間受到推遲，今天（4日）他總算進行了首次牛棚練投，總教練柯拉（Alex Cora）對此表示，「我只想讓他在這投球感到舒適。」

MLB／體力消耗異常 國民隊左投萊斯特將動甲狀腺手術

本季休賽季才新來乍到的國民隊左投萊斯特（Jon Lester）請病假離隊，據《ESPN》報導，他目前已離開春訓基地，前往紐約接受甲狀腺手術。 Jon Lester us 🤝 World Ser

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。