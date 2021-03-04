MLB／白襪教頭拉魯薩換投挨打 就是不強制結束半局

大聯盟官方針對今年熱身賽制定特別規則，投手只要單局投滿20球，總教練可強制結束這半局，白襪隊教頭拉魯蕯（Tony La Russa）表明「一定會換投、不會提前終止」的立場，今天對皇家隊之戰說到做到，用實際行動證明一切。

官方為了避免投手受傷，訂出這條新規則，白襪昨天對遊騎兵隊熱身賽，連兩局出現強制終止的場面。

遊騎兵日籍投手有原航平首局、第二局投球數都超標，被總教練伍華德（Chris Woodward）提前喊停，尤其2局下兩出局滿壘時，輪到去年美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu）打擊，這半局突然結束，讓現場1781名球迷超不爽。

拉魯蕯昨天賽後表示，若是白襪碰到這種狀況，會繼續打下去，不會提前喊停，必須考量球迷權益。

白襪今天在客場對決皇家，第二任投手強森（Tyler Johnson）2局下登板，兩出局後連投3次保送，投球數破20，拉魯薩換上林格蘭（Jacob Lindgren）接替，又連續投出3次保送，讓皇家追成3：3平手，最後5：6落敗。

拉魯薩做出這個決定，賽前已先知會球團高層，強調做好準備，多帶一些投手備用。