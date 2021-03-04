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MLB／犧牲休假招募澤村拓一 教頭柯拉：他欠我一瓶葡萄酒

聯合新聞網 / 綜合報導
澤村拓一有9年日本職棒資歷，紅襪隊上個月跟他簽下2年合約，今天第一次進行牛棚練投，可惜柯拉因視訊會議來不及全程在旁觀看，他表示自己僅看澤村投了3球。 截圖自Steve Hewitt推特
澤村拓一有9年日本職棒資歷，紅襪隊上個月跟他簽下2年合約，今天第一次進行牛棚練投，可惜柯拉因視訊會議來不及全程在旁觀看，他表示自己僅看澤村投了3球。 截圖自Steve Hewitt推特

上個月才跟紅襪簽下合約的後援投手澤村拓一，近期因簽證問題導致赴美的時間受到推遲，今天（4日）他總算進行了首次牛棚練投，總教練柯拉（Alex Cora）對此表示，「我只想讓他在這投球感到舒適。」

澤村拓一有9年日本職棒資歷，紅襪隊上個月跟他簽下2年合約，今天第一次進行牛棚練投，可惜柯拉因視訊會議來不及全程在旁觀看，他表示自己僅看澤村投了3球。

澤村表示：「這是我第一次來到美國、穿著紅襪隊的球衣進行牛棚練投，我很興奮，同時也有點緊張，我喜歡這裡的環境，但天氣真的很熱，如果能克服這點就好了。」

總教練柯拉上次見到澤村是在視訊會議上，並稱他為「非常討喜的傢伙」，也相信他會很快融入球隊，「春訓沒那麼重要，我記得2007年岡島秀樹在春訓被敲了一堆強勁球，當時我們以為他只是跟著松坂大輔的順風車來到這，突然間，他成為聯盟中最好的投手。」柯拉表示。

「我不會那麼在意春訓表現，只想讓他在這投球感到舒適，我知道他需要時間適應，我們會在球季之初確保他在這適應良好。」柯拉尚未明確指出開季後會如何使用澤村拓一，但他已經排除了讓他擔綱終結者的可能性，僅表示四月會先讓澤村在低張力的比賽環境下登板。

目前澤村拓一正與柯拉及投手教練布許（Dave Bush）計畫下一步，球團還沒決定他何時能在春訓出賽，柯拉開玩笑地表示澤村現在欠他一瓶葡萄酒，因為為了要招募他，球團中斷了柯拉在波多黎各的小渡假，讓他在渡假的時候花了點時間打視訊電話來進行招募。

即便簽證問題使得澤村拓一的到來推遲了一些，不過照他的訓練狀況可以看出澤村能在4月1日前做好萬全準備。

澤村拓一 紅襪 松坂大輔

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