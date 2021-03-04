MLB／體力消耗異常 國民隊左投萊斯特將動甲狀腺手術
本季休賽季才新來乍到的國民隊左投萊斯特（Jon Lester）請病假離隊，據《ESPN》報導，他目前已離開春訓基地，前往紐約接受甲狀腺手術。
Jon Lester us— Washington Nationals (@Nationals) February 22, 2021
🤝
World Series DNA@JLester34 // #NATITUDE pic.twitter.com/g1s7JifvQW
國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）對此表示，他希望萊斯特能在一週後回歸投球，「我們現在只希望他照顧好身體，這不是個大問題。」
在2006年，萊斯特在菜鳥球季就因被檢驗出淋巴腺癌而結束賽季，在經過一年多的化療後他滿血回歸當時的東家紅襪，也被台灣球迷譽為大聯盟賽場的「抗癌鬥士」。
2021是萊斯特的第16個大聯盟賽季，他在休賽季以一年500萬美元加盟國民，原本預計在美國時間周四（台灣時間5日）進行春訓初登板，但檢查發現有異狀，馬丁尼茲表示，「我感覺他那天（訓練時）比一般消耗更多體力，這是個大問題，我希望手術可以對他有用。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言