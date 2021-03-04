MLB／體力消耗異常 國民隊左投萊斯特將動甲狀腺手術

本季休賽季才新來乍到的國民隊左投萊斯特（Jon Lester）請病假離隊，據《ESPN》報導，他目前已離開春訓基地，前往紐約接受甲狀腺手術。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）對此表示，他希望萊斯特能在一週後回歸投球，「我們現在只希望他照顧好身體，這不是個大問題。」

在2006年，萊斯特在菜鳥球季就因被檢驗出淋巴腺癌而結束賽季，在經過一年多的化療後他滿血回歸當時的東家紅襪，也被台灣球迷譽為大聯盟賽場的「抗癌鬥士」。

2021是萊斯特的第16個大聯盟賽季，他在休賽季以一年500萬美元加盟國民，原本預計在美國時間周四（台灣時間5日）進行春訓初登板，但檢查發現有異狀，馬丁尼茲表示，「我感覺他那天（訓練時）比一般消耗更多體力，這是個大問題，我希望手術可以對他有用。」