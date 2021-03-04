MLB／克魯伯穿條紋衣初登板 6上6下展現塞揚身手

洋基隊今天（4日）春訓對上多倫多藍鳥，這是新加盟的克魯伯（Corey Kluber）身穿條紋衣的第一場先發，他也眾望所歸投了2局6上6下，附帶3次三振，帶領球隊下勝利。

Folks... Corey Kluber looks really good...



Strikes out Palacios to end the second inning. This pitch was absolutely filthy.



Two perfect innings for Kluber. pic.twitter.com/pxzP6M7C5v — Max Goodman (@MaxTGoodman) March 3, 2021

克魯伯在2局內僅花21球，其中有15球是好球，從好壞比可以看出健康的他已經滿血回歸，他在賽後訪問中開玩笑表示：「這是我這兩年第一次投超過2局，好像有點太多了。」、「能繼續上場就是好事，而且我感覺也不錯，我覺得最重要的還是能夠上場，並再次感受自己的腎上腺素。」

即使過去兩季僅投36.2局，克魯伯今年在休賽季自辦測試會，表現也讓洋基隊願意以1100萬美金延攬這位兩屆塞揚名投，若這幾場春訓表現得宜，預計開季後他將排在陣中僅次於王牌柯爾（Gerrit Cole）後的二號先發。