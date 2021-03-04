MLB／0.2局就掉4分 金廣鉉春訓初登板表現不理想

紅雀隊韓籍投手金廣鉉在今天（4日）進行春訓初登板，僅投0.2局就被敲4支安打失4分，包括3分自責分，2個出局數都是三振，卻也送出2次保送，表現不盡理想。

紅雀在今天春訓面對紐約大都會隊派出金廣鉉先發，一上場就被第一棒皮拉（Kevin Pillar）敲出三壘安打，在三振維拉（Jonathan Villar）後，又被戴維斯（J.D. Davis）敲安送回第1分，接著面對馬丁尼茲（Jose Martinez）投出保送，再被吉洛梅（Luis Guillorme）、尼多（Tomas Nido）接連敲安，讓大都會取得3：0領先。

因應本季春訓新規則，此時總教練決定先讓本局已投超過20球的金廣鉉下場休息，讓他於第2局再度登板，在三振了艾瓦瑞茲（Francisci Alvarez）後再度投出保送，接替的投手帕森斯（Thomas Parsons）也無法守下這分，最終合計僅投0.2局就掉4分，3分責失，速球平均也只有87.9英里。

據《Yonhap News Agency》報導，金廣鉉在賽後訪談時透露：「今天的控球很糟糕，沒有投到想要的位置，今年春訓大多都在室內重訓，花的時間比跑步還多，目前還有許多工作要做，會在距離開幕戰僅剩的一個月時間調整好自己。」

身為前韓職MVP的金廣鉉，在去年（2020）縮水球季的7場先發繳出超水準的1.62防禦率，戰績是3勝0敗。