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MLB／向Koeb致敬 彼德森穿上小熊24號球衣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
從道奇跳槽小熊，28歲外野手彼德森選擇穿24號球衣，向已故NBA球星布萊恩致敬。 法新社
從道奇跳槽小熊，28歲外野手彼德森選擇穿24號球衣，向已故NBA球星布萊恩致敬。 法新社

從道奇跳槽小熊，28歲外野手彼德森（Joc Pederson）今年加盟新東家時，如何挑選背號成了重點，他沒有花太多時間就決定穿上24號球衣，理由只有一個，就是向已逝NBA球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）致敬。

彼德森效力道奇7年，繳出打擊率2成30、130轟、303分打點的成績，前年36轟紀錄寫下個人單季新高，新球季轉戰小熊，簽下1年700萬美元合約。

他在道奇最近6季都穿31號球衣，加盟小熊後不能再穿這個背號，因為這是名人堂投手詹金斯（Fergie Jenkins）、麥道斯（Greg Maddux）的號碼，已被球團宣布退休。

彼德森的老家離舊金山不遠，從小就是金州勇士隊球迷，但在洛杉磯打球時，十分敬佩布萊恩，對他的奮戰精神留下深刻印象。

「正因布萊恩，我不必傷腦筋就選擇24號。」彼德森表示，從布萊恩對籃球的態度，甚至練球都很用心，就可了解他為何這麼出色，能把能力發揮到極限。

布萊恩去年1月發生墜機悲劇時，彼德森就在洛杉磯，他形容整座城市陷入憂鬱，感覺真的很糟。

布萊恩 小熊

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