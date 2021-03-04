MLB／前馬林魚總裁指稱：3屆MVP普荷斯簽約時謊報年齡

曾獲頒三屆最有價值球員的普荷斯（Albert Pujols），與天使的10年2.4億美元天價合約儘管跌跌撞撞，但也總算走到最後一年，今（4日）日馬林魚總裁山姆森（David Samson）跳出來指稱，普荷斯在簽約當年謊報了自己的年齡。

山姆森在2002到2017年擔任馬林魚總裁一職，他在《The Dan Le Batard Show》節目中表示：「2011那年，沒有任何棒球人士相信普荷斯聲稱的年齡，儘管他還是與天使簽下了10年2億4000萬合約。」根據大聯盟資料與普荷斯本人聲稱，他現年為41歲，

山姆森向主持人拉巴塔德（Le Batard）表示，「沒有任何棒球人士相信普荷斯聲稱的年齡，當時那群來自多明尼加的球員是一群騙子，改名字的、篡改生日的比比皆是，這會讓你大吃一驚。」

時間回到2011年12月，當時馬林魚也試著提出報價延攬這位三屆MVP，山姆森回憶起當時與普荷斯面對面協商，「我們知道最後三年合約他不會帶來太多產值，但我們擁有所有資訊，他的年齡絕對不是像他說的那樣。」

普荷斯來自多明尼加，該國擁有驕傲的棒球歷史，也出產了許多知名球星，謊報年齡等捏造身份的紀錄也所在多有，上個謊報年齡且知名的多明尼加球員發生在1999年，那就是投手羅德里奎茲（Wandy Rodriguez）。

當時羅德里奎茲19歲，球速約落在85英里左右，19歲投出這個數字在多明尼加並不稀奇，但他發現了一個吸引MLB球探的方法，他不僅謊報了年齡，甚至直接換了個身份，當時他「借了」比他小2歲的好友卡布雷拉（Eny Cabrera）的個資，此時「17歲就能投到85英里」的標籤吸引了眾家大聯盟球探，最後也如願簽約休士頓太空人。羅德里奎茲在退休後終於承認自己曾捏造身份與年齡，但當時他已經在大聯盟打拚11個年頭。

另一個例子是已退游擊手塔哈達(Miguel Tejada)，據《ESPN》報導，他同樣在19歲是謊稱自己17歲，最後在1993年如願與運動家簽約。

2021賽季或許會成為普荷斯生涯最後一個賽季，日前他的老婆黛德麗（Deidre Pujols）在社群媒體上提到「最後一季」字眼引起熱議，然而普荷斯本人趕緊在隨後澄清自己尚未做出最後決定。