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MLB／林子偉先發出賽 春訓熱身賽首安就是長打

中央社 / 台北4日電
林子偉今天比賽先發打第8棒、守三壘，敲出春訓首安就是長打。 路透社
林子偉今天比賽先發打第8棒、守三壘，敲出春訓首安就是長打。 路透社

美職大聯盟熱身賽明尼蘇達雙城林子偉安打出爐，今天與波士頓紅襪隊交手，林子偉5局敲出二壘打，今天單場2打數敲出1安有1得分，雙城隊終場以6比14輸球。

林子偉上一場熱身賽出賽單場2打數沒有安打，今天比賽先發打第8棒、守三壘，2局打擊機會敲出中外野方向飛球出局，5局率先敲出二壘打，再靠著隊友延續攻勢、替球隊跑回分數，春訓熱身賽首安出爐就是長打。

雙城隊今天首局靠著賈維爾（Mitch Garver）陽春砲先馳得點，紅襪隊3局有攻勢，單局敲出5支安打，包括達爾貝克（Bobby Dalbec）陽春砲，一口氣攻下4分、超前比數，4局紅襪隊再起攻勢，達爾貝克敲出個人單場第2轟，紅襪隊單局攻下8分、奠定勝基。

雙城隊4局下追回1分，5局靠著林子偉二壘打、薩巴托（Aaron Sabato）安打，再選到四壞保送攻占滿壘，先靠滾地球先跑回1分，克魯茲（Nelson Cruz）3分砲，將比數追至6比12，紅襪6局再添2分，雙城比賽後半段無力反攻、吞下敗仗。

雙城 林子偉

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