MLB／洋基總教練布恩動心臟手術 將缺席2到3天

洋基總教練布恩（Aaron Boone）請病假，據球團宣布，他美國時間星期三（台灣時間3月4日）在佛羅里達的喬瑟夫街醫院（St. Joseph's Hospital）安裝了心律調節器，據《CBS》報導，手術後當晚他已經恢復清醒。

布恩在手術結束後請球團轉告外界：

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）告訴記者，布恩應該能在手術後48到72小時內回歸，而他也會隨時透過Zoom遠端視訊與球員、教練互動，在他缺席的這段期間，洋基預計會由板凳教練曼多薩（Carlos Mendoza）接替總教練事宜，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也表示對他的祝福，目前最優先考量的就是布恩的身體健康。

布恩將在下個禮拜滿48歲，今年是他執教洋基隊的第4個年頭，過去三個球季，他帶領洋基隊打出236勝148敗（勝率.615）戰績，季後賽則是11勝10敗。