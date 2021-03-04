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MLB／轟過中外野「打者之眼」大谷翔平更有信心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
谷翔平今天在熱身賽轟出超大號全壘打，球直接飛越中外野「打者之眼」之稱的綠色大牆，賽後坦言這一轟讓他更有信心。 路透社
谷翔平今天在熱身賽轟出超大號全壘打，球直接飛越中外野「打者之眼」之稱的綠色大牆，賽後坦言這一轟讓他更有信心。 路透社

天使隊日籍好手大谷翔平今天在熱身賽轟出超大號全壘打，球直接飛越中外野「打者之眼」之稱的綠色大牆，幫助天使隊以6：2擊敗遊騎兵隊，大谷已在春訓飆出100哩球速，如今也在打擊上找到信心。

大谷翔平今天在5局下二壘有人時上場打擊，在滿球數時轟出全壘打，飛過中外野後方大牆，球場中外野距離420呎，後方大牆又有30呎的差距，根據球團估計，這發全壘打距離有468呎，擊球初速則為107哩。

大谷去年剛從韌帶重建、膝蓋手術復健後回歸，又出現手肘傷勢提前報銷，今年再次踏上二刀流復出之路，對於這發全壘打，大谷說：「這帶給我信心，不僅是那一次揮棒，而是整個打席、我看球的方式，還有進步空間，但我現在感覺不錯。」

「這我們在打擊練習常看到。」天使隊總教練麥登表示：「更好的平衡性，整體打擊方式也較佳，那顆球他之前掌握不好，是會上竄而且有速度的球路，但他這次打得很輕鬆，身心都有更佳的準備，他在各方面都變得更好。」

這是大谷翔平熱身賽的第一發全壘打，累積2場出賽，5打數3安打2分打點，另有1次保送，打擊率為6成；至於首場熱身賽先發則預定在台灣時間3月6日，對上運動家隊。

大谷翔平 天使

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