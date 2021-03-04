MLB／大谷敲特大號全壘打 486英尺飛越「打者之眼」

一掃過去打擊「慢熱」毛病，日本球星大谷翔平今天敲出旅美3年多來春訓熱身賽的第1支全壘打，這支特大號全壘打一棒飛越中外野最深的巨大高牆。

美國職棒大聯盟球季4月開打，洛杉磯天使今天在亞利桑那州的春訓基地與德州遊騎兵隊熱身賽，靠著大谷翔平第5局的兩分全壘打，以6比2贏球。

大谷翔平賽後面對媒體，先是笑說「風吹的」，但表示這支全壘打增強他的信心，揮棒過程上半身與下半身的力量結合起來運用得很好，整個打席都把球看得很清楚。

大谷去年歷經低潮，在右手肘、左膝蓋開刀後，復出表現不如預期；今年春訓到目前為止展現了新氣象。

大谷翔平春訓練投，球速已達100英里（161公里），預計在兩天後（3月5日）首次先發投球，對戰奧克蘭運動家。

大谷翔平休季期間修改揮棒動作，加強後腳施力，1日擔任指定打擊展現成效，3打數2支安打；今天這支全壘打更是錦上添花。

這支全壘打展現大谷的怪力，飛出中外野最遠的420英尺全壘打距離，越過高度30英尺（約10公尺）做為打者視覺屏障的綠色高牆「打者之眼」（batter's eye），球隊提供的估計距離為468英尺，擊球飛行初速107英里。

出人意料的是，這竟然是大谷翔平轉戰大聯盟3年多以來，在春訓累計了61個打數第一次敲出全壘打。大谷翔平過去2次春訓打擊慢熱，不只沒有全壘打，連二壘打、三壘打也沒有，打擊率僅1成25。

天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷翔平不管身體、心理的狀況都調整到位，比去年好得多。

麥登說：「就連在一般打擊練習的時候，都看得到這樣（大號全壘打）的狀況。他的平衡感更好，整體揮棒更順了。他過去面對偏高速球一向打不好，現在打得較輕鬆。身體和心理的狀態都更好。」