MLB／傳高層包庇卡洛威性騷擾案 印地安人教頭出面闢謠

前統一獅洋投、現任天使投手教練卡洛威（Mickey Callaway）日前涉嫌對女記者進行性騷擾，被球團以停職處分，而案情尚未水落石出之際，今(3)日美媒更加碼爆料，卡洛威前東家印地安人遭許多人指控，高層早已知情卡洛威的不當行為，卻還是選擇隱瞞實情。

根據美媒《The Athletic》報導，2017年印地安人客服部門曾經多次接到同一位球迷電話，指控卡洛威對他傳送色情訊息，包含多張不雅照及影片，更透露印地安人總管安托列提（Chris Antonetti）其實早已聽聞這件事。

而據早前報導，安托列提曾表示自己是看報紙才得知卡洛威性騷擾一事，但依《The Athletic》所述，有印地安人球團員工表示，高層內部很早就得知卡洛威涉嫌性騷擾，卻沒有對卡洛威採取嚴厲處分。

眼看風波越演越烈，也讓印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）出面闢謠此事，「我可以跟你說，隊內從來沒有人會做出包庇自己人的行為，在我執教生涯當中，從來沒有在一個比這裡更尊重人的地方工作。」