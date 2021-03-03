MLB／相隔212天重啟二刀流！ 大谷將登板出戰運動家

曼西尼28歲生日當天，收到一份很特殊的禮物。「我不是那種喜歡慶生的人，但那天絕對是我人生中最糟糕的生日。」在2020年3月18號，曼西尼生平第一次手術後六天，約翰霍普金斯大學醫院的醫生跟他說，他要接受

2021-03-03 07:00