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MLB／相隔212天重啟二刀流！ 大谷將登板出戰運動家
去年因傷被迫暫停投球計畫的二刀流好手大谷翔平，日前在春訓投打練習中再度飆出睽違已久的100英哩火球，讓天使總教練麥登(Joe Maddon)感到相當滿意，而這位名教頭也預定在台灣時間6日面對運動家時，推出大谷翔平先發出戰，同時也是大谷今年首次實戰登板。
2018年大谷翔平首度以二刀流身分展現球技，整季繳出2成85打擊率，狂敲22轟，在投手丘上更是拿下4勝2負，防禦率僅有3.31，季末也拿下美聯新人王，2019年大谷因接受右手肘韌帶置換手術，以全職打者身分出賽，並在去年重回投手丘，不過僅出賽2場便因前臂拉傷而提前關機。
昨(2)日大谷先以打者身分登場並敲出2支安打，期待找回二刀流身手，而在投手方面狀況調整不錯的大谷，也被麥登指派在6日面對運動家的熱身賽先發登板，而大谷上一次實戰已經要追溯到去年8月3日對陣太空人，已經相隔212天。
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