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MLB／史布林格還不習慣新戰袍 對藍鳥星二代打線印象深刻

聯合新聞網 / 綜合報導
史布林格對藍鳥年輕天賦感到印象深刻。 美聯社。
史布林格對藍鳥年輕天賦感到印象深刻。 美聯社。

明星外野手史布林格（George Springer）休賽季加入藍鳥，今(3)日正式迎來轉隊後首場熱身賽，而對於這支充滿年輕天賦的球隊，史布林格也表示充滿期待。

藍鳥與費城人今日進行熱身賽，史布林格在這場比賽擔任指定打擊，繳出2打數1安打的好表現，對於身穿新戰袍，史普林格說：「這很怪，因為我的生涯裡都習慣做同一件事，但是這也是一個全新的機會，我感到非常興奮。」

史布林格接著補充說，「隨著春訓的進行，你將不會在每一局都面對不同的投手，而是會反覆面對同一個人，球隊也將會採取更多戰術，以及不一樣的比賽計畫，所以在這剩餘的熱身賽中，得努力找回比賽感覺。」

本場比賽史布林格擔任開路先鋒，同樣新加盟的游擊手塞米恩（Marcus Semien）則是擔任第二棒，比切特（Bo Bichette）、三到五棒由小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）及畢吉歐（Cavan Biggio）「星二代」扛起中心打線，這讓史布林格感興奮說道，「很多人會說他們很年輕，但我認為他們已經具有超齡的表現了，能夠在21、22歲打出這種水平的天賦。他們很年輕就進入大聯盟，並且在這個年紀打出成績，這讓人印象深刻。」

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