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MLB／選秀39輪將成先發一壘手 普荷斯恐退居二線

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
普荷斯先發一壘的位置，新球季看來將讓給27歲後輩瓦許，想挑戰700轟里程碑更艱鉅了。 路透社
普荷斯先發一壘的位置，新球季看來將讓給27歲後輩瓦許，想挑戰700轟里程碑更艱鉅了。 路透社

天使隊41歲老將普荷斯（Albert Pujols）邁入生涯第21年，也是和天使10年2億4000萬美元合約最後一年，過去在一壘區的先發地位，新球季看來將讓給27歲後輩瓦許（Jared Walsh），他一點也不在意。

「希望瓦許大爆發，幫助球隊贏球。」普荷斯表示，自己不和瓦許、也不和任何人競爭，最大重點是幫助球隊，不能有任何私心。

瓦許在2015年選秀會第39輪被天使挑中，前年5月升上大聯盟，去年出賽32場，繳出打擊率2成93、全壘打9支、打點26分的佳績，美聯新人王票選名列第七。

去年因為新冠肺炎疫情，大聯盟各隊只打60場球季賽，瓦許的表現雖獲總教練麥登（Joe Maddon）肯定，今年162場球季賽將是全新考驗，他說：「去年也曾出現低潮，希望今年有穩定表現，不要起伏不定。」

瓦許表示，休季期間常和打擊教練討論，也看了很多比賽錄影畫面，現在調整狀況不錯，覺得很興奮。

天使 普荷斯 大聯盟

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