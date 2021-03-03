MLB／阿布瑞尤被迫滿壘離場 拉魯薩：白襪比賽不喊卡

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
白襪重砲阿布瑞尤。 法新社
白襪重砲阿布瑞尤。 法新社

白襪隊今天對遊騎兵熱身賽，連兩局出現強制終止的場面，去年美聯MVP、白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）2局下正要打擊時，比賽突然喊卡，他只好拿著球棒走回休息區，看台上不斷傳出噓聲，白襪總教練拉魯蕯（Tony La Russa）當然聽得一清二楚。

他表示，若是白襪碰到這種狀況，會繼續打下去，不會提前喊停。

大聯盟官方為了避免投手受傷，針對今年熱身賽制定特別規則，只要單局投滿20球，總教練就可強制結束這半局。

遊騎兵隊日籍投手有原航平今天登板先發，前兩局都被總教練伍華德（Chris Woodward）提前終止，2局下在兩出局滿壘時，輪到阿布瑞尤打擊，這半局突然結束，現場1781名球迷超不爽，頻頻大開汽水表達不滿。

今年熱身賽可打5到9局，只要交手兩隊達成共識就OK，加上這條特別規則，球迷權益受到影響，拉魯蕯說：「球迷花錢買票進場，一定覺得很失望。」

這位名人堂教頭表示，已多次聽到球迷的噓聲，會盡全力避免提前結束半局的情況發生，換上其他投手可能結束對方攻勢，也可能被得很多分，但為了球迷，這是正確的事

白襪 阿布瑞尤 遊騎兵

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