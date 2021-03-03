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MLB／「滿貫教士」春訓就上演 塔提斯首轟就是滿貫砲

聯合新聞網 / 綜合報導
在休賽季就一口氣與教士隊簽下14年3.4億美元延長合約的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天（3日）敲出春訓首轟，就是一支滿貫全壘打。 法新社
在休賽季就一口氣與教士隊簽下14年3.4億美元延長合約的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天（3日）敲出春訓首轟，就是一支滿貫全壘打。 法新社

在休賽季就一口氣與教士隊簽下14年3.4億美元延長合約的塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天（3日）敲出春訓首轟，就是一支滿貫全壘打。

今天的春訓由教士對陣同屬國聯西區的響尾蛇，塔提斯在第2局就獲得第二次打席的機會，他逮中史密斯（Caleb Smith）的失投球，一棒掃到左外野，是支441英呎的大號全壘打，更把壘上3名跑者通通送回家，教士在該局也一舉攻下5分。

塔提斯敲出滿貫砲後回本壘與隊友同慶。 法新社
塔提斯敲出滿貫砲後回本壘與隊友同慶。 法新社

在上個賽季（2020），塔提斯曾在0好3壞、已經取得7分領先時揮出滿貫全壘打，這讓當時身為苦主的遊騎兵教頭搬出「潛規則」指責他，然而在現今球風不再保守的風氣下，塔提斯獲得外界大多數聲援，自此之後，教士也成為聯盟中最擅長敲出滿貫全壘打的球隊，他們成為大聯盟歷史唯一一支能連4戰敲出滿貫全壘打的球隊，也被官方稱「滿貫教士（SlamDiego）」。

教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）在賽後訪問針對塔提斯的滿貫砲表示：「那是一個乾淨俐落的擊球，能在春訓就看到他進入狀況實在是再好不過了。」

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