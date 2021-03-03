聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／連兩局被強制喊停 有原航平誓言不再發生
赴美後首場大聯盟春訓賽，成了遊騎兵隊日籍投手有原航平的噩夢，對白襪隊先發兩局，被揮出5支安打，包括一支全壘打，失3分都是自責分，而且連兩局被強制終止，他說：「這是我第一次投到一半提前退場。」
有原航平首局解決首名打者後，因投觸身球、安打被攻占一、二壘，再被馮恩（Andrew Vaughn）轟出3分砲，他雖三振下一棒，卻又出現保送，遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）立刻上前喊停。
大聯盟官方針對今年熱身賽制定特別規則，投手單局投滿20球，總教練可強制結束這半局，最大重點是為了避免投手受傷。
有原航平第二局再登板，面對前4名打者被揮出3支安打，形成滿壘危機，雖立刻投出三振，但伍華德再度進場，強制結束這半局。
伍華德表示，個人不喜歡採取這種方式，但為了保護投手，尤其有原航平從未在大聯盟投球，才決定這樣做，教練團設定球數上限40球，他已投41球。
遊騎兵、白襪打完6局結束比賽，雙方5：5平手，有原航平表示，無法接受自己不能投滿一局就提前退場，未來不能再發生，一定要投滿。
有原航平最快球速93英里，遊騎兵捕手布特拉（Drew Butera）認為，他的直球投得很好，變速球也比牛棚練投時更有威力，有很多球投得不錯，未被判定好球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言