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MLB／連兩局被強制喊停 有原航平誓言不再發生

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
有原航平大聯盟首場春訓實戰表現不理想，且連兩局被強制終止。 美聯社
有原航平大聯盟首場春訓實戰表現不理想，且連兩局被強制終止。 美聯社

赴美後首場大聯盟春訓賽，成了遊騎兵隊日籍投手有原航平的噩夢，對白襪隊先發兩局，被揮出5支安打，包括一支全壘打，失3分都是自責分，而且連兩局被強制終止，他說：「這是我第一次投到一半提前退場。」

有原航平首局解決首名打者後，因投觸身球、安打被攻占一、二壘，再被馮恩（Andrew Vaughn）轟出3分砲，他雖三振下一棒，卻又出現保送，遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）立刻上前喊停。

大聯盟官方針對今年熱身賽制定特別規則，投手單局投滿20球，總教練可強制結束這半局，最大重點是為了避免投手受傷。

有原航平第二局再登板，面對前4名打者被揮出3支安打，形成滿壘危機，雖立刻投出三振，但伍華德再度進場，強制結束這半局。

伍華德表示，個人不喜歡採取這種方式，但為了保護投手，尤其有原航平從未在大聯盟投球，才決定這樣做，教練團設定球數上限40球，他已投41球。

遊騎兵、白襪打完6局結束比賽，雙方5：5平手，有原航平表示，無法接受自己不能投滿一局就提前退場，未來不能再發生，一定要投滿。

有原航平最快球速93英里，遊騎兵捕手布特拉（Drew Butera）認為，他的直球投得很好，變速球也比牛棚練投時更有威力，有很多球投得不錯，未被判定好球。

有原航平 遊騎兵 大聯盟

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