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MLB／首局就挨三分砲 有原航平初嘗大聯盟受震撼教育

聯合新聞網 / 綜合報導
本季赴美挑戰大聯盟的日籍投手有原航平，在今（3日）天春訓初登板，合計主投2局挨5安失3分，他在賽後訪問時表示對自己今天的表現不太滿意。 美聯社
本季赴美挑戰大聯盟的日籍投手有原航平，在今（3日）天春訓初登板，合計主投2局挨5安失3分，他在賽後訪問時表示對自己今天的表現不太滿意。 美聯社

本季赴美挑戰大聯盟的日籍投手有原航平，在今（3日）天春訓初登板，合計主投2局挨5安失3分，他在賽後訪問時表示對自己今天的表現不太滿意。

28歲的有原航平休賽季以2年620萬美元加盟德州遊騎兵，今天在春訓先發對戰白襪，先是對孟卡達（Yoan Moncada）投出觸身球、再被一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）敲出一壘安打攻佔一、二壘，最後慘遭大物新秀鮑恩（Andrew Vaughn）大棒一揮形成左外野三分砲，第二局雖然沒再掉分，但又被敲3支安打，有原航平實際只投1.1局就用了41球，挨5安失3分，遊騎兵最後以5：5與白襪戰成平手。

有原航平本場最快球速來到93英哩（約149.7公里），他賽後透露：「今天的表現沒有達到自己的理想狀態，儘管對初登板感到興奮，但大聯盟打者也確實具有實力，他們很有力量且揮棒速度快。」對於自己沒有壓制住感到不甘心，希望下次能投出好的投球內容。

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