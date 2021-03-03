MLB／「古巴飛彈」塞佩達斯測試會 吸引11隊到場觀看

「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）上季季中就與大都會不告而別，傳出是因為激勵獎金的爭執而默默離隊，今天他舉辦測試會，共吸引11支大聯盟球隊到場參觀。

Yoenis Cespedes impresses at Fort Pierce workout. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xP9m7Wg6aD — Héctor Gómez (@hgomez27) March 3, 2021

上季（2020）塞佩達斯僅出賽8場，在8月3日大都會面對勇士之役突然無故缺席，甚至連球團上下都不知道他人到底在哪裡，當時總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）出面說明，塞佩達斯因考量到疫情，決定不打今年賽季，「毫無疑問，這是個震驚的消息，但我們會支持他的決定。」

然而就塞佩達斯友人所述，因2020年縮水賽季，他的激勵獎金被大都會球團刻意操作出賽數而與球團高層鬧得不愉快，當他發現自己不在當日對陣勇士的先發名單內後，就決定打包閃人，僅留下打擊三圍.161/.235/.387、2轟、4分打點的成績，也將這筆4年1.1億美元的合約劃下句點。

儘管有與球團不合的前科，還是有許多大聯盟球隊覬覦這位35歲老將的硬實力，據《紐約郵報》報導，塞佩達斯在進入打擊練習前進行了約50分鐘的防守訓練，他先鎮守中外野接著移防左外野，其中共吸引11支大聯盟球隊到場參觀，包括洋基、藍鳥、釀酒人、馬林魚、光芒、老虎、紅人、小熊、白襪、教士和勇士隊。