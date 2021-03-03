MLB／張育成連2場先發未敲安 內野競爭對手很強勢

印地安人隊台將張育成連續兩場春訓熱身賽都先發，今天對戰水手隊2打數未敲安，春訓首安還在等待出爐，水手隊日籍投手菊池雄星先發2局失1分吞敗，印地安人隊以6：1拿下勝利。

張育成今天擔任先發三壘手，棒次調至第9棒，第三局才首次上場打擊，沒有機會對上菊池雄星，首打席面對葛柏（Joey Gerber）被三振，5局上面對史萬森（Erik Swanson）也遭三振，下半局也隨著守備大搬風換下場休息。

春訓首次出賽，張育成擔任先發第5棒、二壘手，兩個打席分別是飛球、滾地球出局，春訓累計4打席無安打；內野競爭對手吉曼尼茲（Andres Gimenez）今天2打數2安打，包括一發全壘打，春訓4打數都敲安。

另外水手隊日籍投手菊池雄星先發2局，首局在2出局後因為保送、二壘打丟掉一分，不過2局上演出三上三下，還包括兩次三振，春訓熱身賽初登板成績是2局失1分，被敲1安，另有3次三振、1次保送。