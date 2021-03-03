快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成連2場先發未敲安 內野競爭對手很強勢

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人隊台將張育成連續兩場春訓熱身賽都先發，今天對戰水手隊2打數未敲安，春訓首安還在等待出爐。 法新社
印地安人隊台將張育成連續兩場春訓熱身賽都先發，今天對戰水手隊2打數未敲安，春訓首安還在等待出爐。 法新社

印地安人隊台將張育成連續兩場春訓熱身賽都先發，今天對戰水手隊2打數未敲安，春訓首安還在等待出爐，水手隊日籍投手菊池雄星先發2局失1分吞敗，印地安人隊以6：1拿下勝利。

張育成今天擔任先發三壘手，棒次調至第9棒，第三局才首次上場打擊，沒有機會對上菊池雄星，首打席面對葛柏（Joey Gerber）被三振，5局上面對史萬森（Erik Swanson）也遭三振，下半局也隨著守備大搬風換下場休息。

春訓首次出賽，張育成擔任先發第5棒、二壘手，兩個打席分別是飛球、滾地球出局，春訓累計4打席無安打；內野競爭對手吉曼尼茲（Andres Gimenez）今天2打數2安打，包括一發全壘打，春訓4打數都敲安。

另外水手隊日籍投手菊池雄星先發2局，首局在2出局後因為保送、二壘打丟掉一分，不過2局上演出三上三下，還包括兩次三振，春訓熱身賽初登板成績是2局失1分，被敲1安，另有3次三振、1次保送。

張育成 水手 菊池雄星

延伸閱讀

MLB／林子偉雙城熱身賽初亮相 沒敲安但選到保送

MLB／大谷翔平調整打擊動作 總教練讚比去年好太多

MLB／張育成先發2打數繳白卷 競爭對手都打得更亮眼

中職／江少慶返台掀波瀾 選秀會挑戰近6年最大海歸潮

相關新聞

走過人生幽谷 無懼癌症的勇者曼西尼

曼西尼28歲生日當天，收到一份很特殊的禮物。「我不是那種喜歡慶生的人，但那天絕對是我人生中最糟糕的生日。」在2020年3月18號，曼西尼生平第一次手術後六天，約翰霍普金斯大學醫院的醫生跟他說，他要接受

MLB／張育成連2場先發未敲安 內野競爭對手很強勢

印地安人隊台將張育成連續兩場春訓熱身賽都先發，今天對戰水手隊2打數未敲安，春訓首安還在等待出爐，水手隊日籍投手菊池雄星先...

MLB／連兩局被強制喊停 有原航平誓言不再發生

赴美後首場大聯盟春訓賽，成了遊騎兵隊日籍投手有原航平的噩夢，對白襪隊先發兩局，被揮出5支安打，包括一支全壘打，失3分都是...

MLB／「古巴飛彈」塞佩達斯測試會 吸引11隊到場觀看

「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes）上季季中就與大都會不告而別，傳出是因為激勵獎金的爭執而默默離隊，今天他舉辦測試會，共吸引11支大聯盟球隊到場參觀。 Yoenis Cespede

MLB／辛默曼重返國民首戰搶眼 串聯隊友連3打席開轟

國民隊今天在主場對決太空人，36歲老將辛默曼（Ryan Zimmerman）重返老東家首場實戰，第一個打數就轟出陽春砲，...

MLB／投不滿半局被教頭強制喊卡 紅襪老將李察茲有夠糗

大聯盟官方針對今年熱身賽制定新規則，任何投手只要單局投到20球，總教練可以直接喊停，這半局宣告結束，紅襪隊32歲右投李察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。