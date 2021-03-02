MLB／辛默曼重返國民首戰搶眼 串聯隊友連3打席開轟

國民隊今天在主場對決太空人，36歲老將辛默曼（Ryan Zimmerman）重返老東家首場實戰，第一個打數就轟出陽春砲，3局下串聯隊友出現連3打席全壘打紀錄，看台上的球迷大喊：「我們去年很想念你啊。」

國民2005年接手蒙特婁博覽會隊，當年選秀會首輪指名辛默曼，9月擴編名單立刻升上大聯盟，從此展開在國民15年生涯，直到2019年奪下世界大賽冠軍。

大聯盟去年受到新冠肺炎疫情衝擊，辛默曼決定放棄整個球季，暫時告別老東家，今年重簽1年100萬美元合約，邁入生涯第16季，暫時定位替補一壘手。

國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「看他再次站上球場，全隊都很興奮。」

國民熱身賽主場首戰，辛默曼擔任先發第三棒、一壘手，1局下首次站上打擊區被保送，3局下國民打線面對太空人第二任投手希謝克（Steve Cishek），2到4棒哈里森（Josh Harrison）、辛默曼、赫南德茲（Yadiel Hernandez）連續開轟，成為此役最大焦點。

國民打完8局6：2領先，9局上牛棚失5分，也送出江山，終場6：7落敗。

辛默曼回到久違的實戰，打響重返國民第一砲，一直聽到現場球迷的加油聲，覺得非常開心；他表示，前幾場熱身賽對找回節奏很重要，不管身心都是，比賽也總是充滿樂趣。